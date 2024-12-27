https://ria.ru/20241227/aeroport-1991625299.html

Ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли

Ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли - РИА Новости, 27.12.2024

Ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли

Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2024

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2024-12-27T11:32:00+03:00

владикавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

грозный

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вводились (сейчас сняты) также в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа", - рассказала Росавиация.Ограничения на прием и выпуск ВС в аэропорту Владикавказ сняты в 09.45 мск, в аэропорту Грозный - сняты в 10.30 мск, в аэропорту Махачкала - в 11.00 мск."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - ﻿﻿это главный приоритет", - добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20241227/sochi-1991595239.html

владикавказ

грозный

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владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), грозный, махачкала, происшествия