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"Аэрофлот" обновил меню в классе "Бизнес"

"Аэрофлот" обновил меню в классе "Бизнес" - РИА Новости, 27.12.2024

"Аэрофлот" обновил меню в классе "Бизнес"

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря обновляет меню в классе "Бизнес" на всех рейсах из Москвы и на рейсах короткой и средней продолжительности в обратном... РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 27 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря обновляет меню в классе "Бизнес" на всех рейсах из Москвы и на рейсах короткой и средней продолжительности в обратном направлении. Подборка блюд в классе "Бизнес" "Аэрофлота" сочетает в себе современную интерпретацию традиций русской и интернациональной кухни и сбалансированный подход к питанию. Питание поставляет кейтеринговая компания "Аэромар" (входит в группу "Аэрофлот"). На коротких рейсах до 3 часов на завтрак пассажирам предложат новое ассорти отечественных сыров, рисово-пшенную или пшеничную кашу на безлактозном молоке. На обед в меню представлены новые деликатесные закуски: мясо камчатского краба со свежим огурцом или маринованный лосось с апельсином, коньяком и листьями салата. На горячее пассажирам предложат говядину в сливочно-гранатовом соусе с пюре из батата и запечённым мини-перцем или перепёлку в сливочном соусе с черносливом, курагой и полбой с кедровыми орешками. На ужин, в зависимости от направления полёта, путешественников ждёт закуска из ростбифа с обжаренными грибами шиитаке или сельдереем и свежими огурцами. На горячее будут рыбные блюда: лосось с овощами, стручковым горошком и кунжутом, либо судак в сливочно-томатном соусе с запеченным картофелем и томатами черри. На десерт – пирожное "Наполеон", либо чиа-пудинг с черникой. На средних рейсах длительностью до 7 часов в меню завтраков появились: ассорти сыров от отечественных производителей, омлет с вешенками или шпинатом с говядиной или индейкой пастрами, сырники со сметаной, пшеничная и овсяная каша со сладкими топпингами из фруктов или ягод, фаршированные блинчики с говядиной и яйцом. На некоторых направлениях пассажирам предложат легкую закуску к аперитиву: канапе с карпаччо из оленины и муссом из говядины. В качестве холодных закусок в обеденном меню появятся ростбиф с грибами шиитаке и мини-перцами и камчатский краб со свежими огурцами. На горячее пассажиры бизнес-класса, в зависимости от направления полета, смогут выбрать ягненка с мини-цуккини и морковью с овощным соусом; судака в сливочно-томатном соусе с картофельным гратеном, спаржей и томатами черри; запеченные овощи с орегано и соусом цитронель; дорадо, фаршированную овощами, с пюре из зеленого горошка, сельдереем и бататом; куриное бедро с картофельной лепешкой и рататуем, либо овощную лазанью. На дальних рейсах свыше 7 часов, вылетающих из Москвы, в зависимости от направления, пассажирам предложат экзотическую закуску – гребешки, креветки, папайя с соусом манго-ананас и легкий салат из запеченного перца рамиро с каперсами под соусом тоннато. В меню первых блюд появился ароматный суп-лапша с белыми грибами и томатный суп с морепродуктами. На горячее путешественники смогут попробовать говядину в устричном соусе с мини-перцем, стручковой фасолью и томатами черри; филе судака с молодым картофелем, фасолью, мини-цуккини и вялеными томатами с луковым соусом; артишок с запеченными овощами и вялеными томатами. Любителей сладкого ожидают новые десерты: желе из шампанского с ягодами, чиа-пудинг с малиновым кули, заварное пирожное с творожным кремом и клубника в шоколаде. "Аэрофлот" регулярно обновляет бортовое питание, отдавая предпочтение продукции отечественных производителей. В настоящий момент 90% ингредиентов бортового меню "Аэрофлота" производится и выращивается на территории России. Ранее авиакомпания сообщала, что обновила меню в экономическом классе. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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