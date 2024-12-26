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Экономист рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего - РИА Новости, 26.12.2024
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02:25 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zarplata-1991349996.html
Экономист рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего
Экономист рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего - РИА Новости, 26.12.2024
Экономист рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего
Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:25:00+03:00
2024-12-26T02:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. "В среднем прирост зарплатных предложений в 2024 году был зафиксирован во всех отраслях и составлял от 6% до 25% в зависимости от сферы. Наибольший прирост показывали отрасли работы для студентов - средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тысячи рублей, в вакансиях для соискателей без опыта - плюс 21,4%, до 77,3 тысяч рублей, тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкает сфера услуг - плюс 20,8%, до 72,4 тысяч рублей", - сказал Ветерков. Он отметил, что медленнее росли зарплаты в маркетинге - на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Снижение темпов прироста в этих сферах можно объяснить более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента. В целом по итогам года число специальностей с низкой оплатой труда значительно сократилось, добавил эксперт. "Наибольшие зарплаты традиционно предлагают специалистам с опытом или специфическими навыками. При этом значительный рост зарплат заметен в производстве и агропроме - нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве", - подчеркнул эксперт. Ожидается, что рост зарплатных предложений замедлится и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов для сотрудников, рассказал Ветерков. Отдельные усилия компании потратят на выстраивание HR-бренда и удержание персонала.
https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html
https://ria.ru/20241225/zarplata-1991215692.html
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россия, работа.ру, общество
Россия, Работа.ру, Общество
Экономист рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего

Экономист Ветерков: самый большой прирост зарплат был в вакансиях для студентов

© Fotolia / NonwaritСтатистика
Статистика - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Fotolia / Nonwarit
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.
"В среднем прирост зарплатных предложений в 2024 году был зафиксирован во всех отраслях и составлял от 6% до 25% в зависимости от сферы. Наибольший прирост показывали отрасли работы для студентов - средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тысячи рублей, в вакансиях для соискателей без опыта - плюс 21,4%, до 77,3 тысяч рублей, тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкает сфера услуг - плюс 20,8%, до 72,4 тысяч рублей", - сказал Ветерков.
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Он отметил, что медленнее росли зарплаты в маркетинге - на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Снижение темпов прироста в этих сферах можно объяснить более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента. В целом по итогам года число специальностей с низкой оплатой труда значительно сократилось, добавил эксперт.
"Наибольшие зарплаты традиционно предлагают специалистам с опытом или специфическими навыками. При этом значительный рост зарплат заметен в производстве и агропроме - нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве", - подчеркнул эксперт.
Ожидается, что рост зарплатных предложений замедлится и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов для сотрудников, рассказал Ветерков. Отдельные усилия компании потратят на выстраивание HR-бренда и удержание персонала.
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