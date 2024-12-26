https://ria.ru/20241226/zagryzovo-1991375240.html

Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2024

Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области

Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:28:00+03:00

2024-12-26T09:28:00+03:00

2024-12-26T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Грамотные и профессиональные действия командования ВС РФ привели к обескровливанию украинских боевиков в районе населенного пункта Загрызово… На данный момент ВС РФ зашли в населенный пункт и взяли под контроль важные опорные пункты украинских боевиков", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что укомплектованность личным составом ВСУ на некоторых участках фронта упала ниже 50%. По его словам, в связи с этим потерявшие боеспособность подразделения вынуждены оттягивать свои силы и средства для восполнения потерь и доукомплектования. Это способствует образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались штурмовые подразделения ВС РФ. Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, в том числе у Загрызово, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность