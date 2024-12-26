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Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 26.12.2024 (обновлено: 09:30 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/zagryzovo-1991375240.html
Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2024
Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области
Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:28:00+03:00
2024-12-26T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Грамотные и профессиональные действия командования ВС РФ привели к обескровливанию украинских боевиков в районе населенного пункта Загрызово… На данный момент ВС РФ зашли в населенный пункт и взяли под контроль важные опорные пункты украинских боевиков", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что укомплектованность личным составом ВСУ на некоторых участках фронта упала ниже 50%. По его словам, в связи с этим потерявшие боеспособность подразделения вынуждены оттягивать свои силы и средства для восполнения потерь и доукомплектования. Это способствует образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались штурмовые подразделения ВС РФ. Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, в том числе у Загрызово, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области

Марочко: российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Грамотные и профессиональные действия командования ВС РФ привели к обескровливанию украинских боевиков в районе населенного пункта Загрызово… На данный момент ВС РФ зашли в населенный пункт и взяли под контроль важные опорные пункты украинских боевиков", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что укомплектованность личным составом ВСУ на некоторых участках фронта упала ниже 50%. По его словам, в связи с этим потерявшие боеспособность подразделения вынуждены оттягивать свои силы и средства для восполнения потерь и доукомплектования. Это способствует образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались штурмовые подразделения ВС РФ.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, в том числе у Загрызово, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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