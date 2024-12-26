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В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в банке

В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в банке - РИА Новости, 26.12.2024

В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в банке

Полицейские задержали жителя Ульяновской области, запустившего фейерверк в отделении банка в Сызрани в Самарской области. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:36:00+03:00

2024-12-26T21:36:00+03:00

2024-12-26T21:36:00+03:00

происшествия

сызрань

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самарская область

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САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ульяновской области, запустившего фейерверк в отделении банка в Сызрани в Самарской области. В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 18.00 полиция получила данные о подозрительных действиях в одном из финансовых учреждений на улице Советской в Сызрани. "Сотрудники ППСП (патрульно-постовой службы полиции - ред.), через несколько минут прибыв по указанному адресу, задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен", - говорится в сообщении ГУМВД России по региону. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани. Предварительно, он стал жертвой мошенников.

https://ria.ru/20241226/podzhogi-1991465027.html

сызрань

ульяновская область

самарская область

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происшествия, сызрань, ульяновская область, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия