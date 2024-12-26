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Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ - РИА Новости, 26.12.2024
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12:25 26.12.2024 (обновлено: 12:36 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vzryv-1991416876.html
Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ
Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ - РИА Новости, 26.12.2024
Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ
Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить пострадавший от пожара торговый центр, а тот освободит пострадавших предпринимателей от арендной платы, РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:25:00+03:00
2024-12-26T12:36:00+03:00
происшествия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 26 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить пострадавший от пожара торговый центр, а тот освободит пострадавших предпринимателей от арендной платы, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Республика поможет собственнику "Алании Молл" в кратчайшие сроки восстановить полноценную работу ТЦ. Кроме того, собственник "Алании Молл" в зависимости от ущерба конкретной торговой точки освободит предпринимателей от арендной платы сроком от месяца и более", - написал он. Меняйло также отметил, что здание "Алании Молл" было застраховано, и республика со своей стороны окажет содействие в получении страховых выплат в кратчайшие сроки. Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" до его открытия и были вызваны, по данным Мейняло, падением обломков сбитого БПЛА. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали. Несущие конструкции здания не повреждены, отмечал глава республики.
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происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ

Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить ТЦ "Алания Молл"

© РИА Новости / Михаил Божко | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия пожара в торговом центре Алания Молл во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Божко
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Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе
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ПЯТИГОРСК, 26 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить пострадавший от пожара торговый центр, а тот освободит пострадавших предпринимателей от арендной платы, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Республика поможет собственнику "Алании Молл" в кратчайшие сроки восстановить полноценную работу ТЦ. Кроме того, собственник "Алании Молл" в зависимости от ущерба конкретной торговой точки освободит предпринимателей от арендной платы сроком от месяца и более", - написал он.
Меняйло также отметил, что здание "Алании Молл" было застраховано, и республика со своей стороны окажет содействие в получении страховых выплат в кратчайшие сроки.
Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" до его открытия и были вызваны, по данным Мейняло, падением обломков сбитого БПЛА. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали. Несущие конструкции здания не повреждены, отмечал глава республики.
Последствия пожара в торговом центре Алания Молл во Владикавказе. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Семье погибшей в Торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей
25 декабря, 20:11
 
ПроисшествияСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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