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Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ

Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ - РИА Новости, 26.12.2024

Власти Северной Осетии помогут восстановить пострадавший от взрыва ТЦ

Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить пострадавший от пожара торговый центр, а тот освободит пострадавших предпринимателей от арендной платы, РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:25:00+03:00

2024-12-26T12:25:00+03:00

2024-12-26T12:36:00+03:00

происшествия

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 26 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии помогут собственнику восстановить пострадавший от пожара торговый центр, а тот освободит пострадавших предпринимателей от арендной платы, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Республика поможет собственнику "Алании Молл" в кратчайшие сроки восстановить полноценную работу ТЦ. Кроме того, собственник "Алании Молл" в зависимости от ущерба конкретной торговой точки освободит предпринимателей от арендной платы сроком от месяца и более", - написал он. Меняйло также отметил, что здание "Алании Молл" было застраховано, и республика со своей стороны окажет содействие в получении страховых выплат в кратчайшие сроки. Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" до его открытия и были вызваны, по данным Мейняло, падением обломков сбитого БПЛА. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали. Несущие конструкции здания не повреждены, отмечал глава республики.

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происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания