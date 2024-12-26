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Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
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10:38 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/turtsija-1991391442.html
Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ
Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ
Турецкие власти готовят большой план по ликвидации боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, их заставят сложить оружие и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:38:00+03:00
2024-12-26T10:38:00+03:00
в мире
справки
сирия
турция
россия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Турецкие власти готовят большой план по ликвидации боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, их заставят сложить оружие и ликвидироваться, пишет проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники, не уточнив при этом идет ли речь о военной операции. Газета ранее сообщала, что Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдских боевиков, если те откажутся сложить оружие. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что поддержка западными странами боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) иссякает, предупредив, что для сторонников этой группировки "круг сужается". "Отсчет времени для РПК-YPG начался. Осуществляется большой план. РПК будет ликвидирована не только в Сирии, но и в Турции. Либо они сложат оружие, либо ликвидируются сами, либо их заставят сложить оружие и ликвидируют",- пишет издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".*Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241225/siriya-1991264710.html
https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html
https://ria.ru/20241224/hrriyet-1990937940.html
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в мире, справки, сирия, турция, россия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Справки, Сирия, Турция, Россия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ

Hürriyet: власти Турции готовят план по ликвидации курдской РПК в Сирии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Турецкие власти готовят большой план по ликвидации боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, их заставят сложить оружие и ликвидироваться, пишет проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники, не уточнив при этом идет ли речь о военной операции.
Газета ранее сообщала, что Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдских боевиков, если те откажутся сложить оружие. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что поддержка западными странами боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) иссякает, предупредив, что для сторонников этой группировки "круг сужается".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии
25 декабря, 15:12
"Отсчет времени для РПК-YPG начался. Осуществляется большой план. РПК будет ликвидирована не только в Сирии, но и в Турции. Либо они сложат оружие, либо ликвидируются сами, либо их заставят сложить оружие и ликвидируют",- пишет издание.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".*
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Вопрос решен". Турция намекнула на судьбу российских баз в Сирии
Вчера, 08:00
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
*Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии
24 декабря, 09:33
 
В миреСправкиСирияТурцияРоссияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаСирийские демократические силыИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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