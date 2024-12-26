https://ria.ru/20241226/turtsija-1991391442.html

Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ

Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024

Турция готовит план по ликвидации курдской РПК в Сирии, пишут СМИ

Турецкие власти готовят большой план по ликвидации боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, их заставят сложить оружие и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:38:00+03:00

2024-12-26T10:38:00+03:00

2024-12-26T10:38:00+03:00

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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Турецкие власти готовят большой план по ликвидации боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, их заставят сложить оружие и ликвидироваться, пишет проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники, не уточнив при этом идет ли речь о военной операции. Газета ранее сообщала, что Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдских боевиков, если те откажутся сложить оружие. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что поддержка западными странами боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) иссякает, предупредив, что для сторонников этой группировки "круг сужается". "Отсчет времени для РПК-YPG начался. Осуществляется большой план. РПК будет ликвидирована не только в Сирии, но и в Турции. Либо они сложат оружие, либо ликвидируются сами, либо их заставят сложить оружие и ликвидируют",- пишет издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".*Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241225/siriya-1991264710.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991232044.html

https://ria.ru/20241224/hrriyet-1990937940.html

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в мире, справки, сирия, турция, россия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024