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Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 26.12.2024
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Туризм
 
02:40 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/turizm-1991350421.html
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 26.12.2024
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:40:00+03:00
2024-12-26T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко. При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море. Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона. В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Чернышенко: доля иностранных туристов в 2024 году составила 4,8 процента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко.
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При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море.
Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона.
В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее.
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