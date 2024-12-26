https://ria.ru/20241226/turizm-1991350421.html

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 26.12.2024

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:40:00+03:00

2024-12-26T02:40:00+03:00

2024-12-26T02:40:00+03:00

туризм

новости - туризм

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960772603_0:0:1898:1068_1920x0_80_0_0_2a85bd610ae3b7528d27b778dafc56da.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко. При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море. Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона. В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html

https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф