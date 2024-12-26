Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Чернышенко: доля иностранных туристов в 2024 году составила 4,8 процента
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко.
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При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море.
Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона.
В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее.
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