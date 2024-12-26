https://ria.ru/20241226/siriya-1991405835.html

Россия готова содействовать политическому процессу в Сирии, заявил Лавров

Россия готова содействовать политическому процессу в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024

Россия готова содействовать политическому процессу в Сирии, заявил Лавров

Все политические и этноконфессиональные группы должны участвовать в выборах в Сирии, Россия готова содействовать политическому процессу, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:47:00+03:00

2024-12-26T11:47:00+03:00

2024-12-26T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Все политические и этноконфессиональные группы должны участвовать в выборах в Сирии, Россия готова содействовать политическому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем, в предвыборной кампании и в самих уже выборах могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа. Непростой процесс, повторю еще раз, но мы готовы этому процессу содействовать, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, в рамках астанинского формата", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он отметил, что РФ вместе с Турцией и Ираном при участии ряда арабских стран готова играть роль поддержки в консолидации всех процессов в Сирии и организации выборов таким образом, чтобы они были признаны всеми и "не вызывали никаких вопросов".В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, 10 декабря объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, турция, сергей лавров, оон