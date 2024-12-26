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Топ-менеджер "Ростелекома" имел возможность сбежать на Украину - РИА Новости, 26.12.2024
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10:30 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/shadrin-1991388345.html
Топ-менеджер "Ростелекома" имел возможность сбежать на Украину
Топ-менеджер "Ростелекома" имел возможность сбежать на Украину - РИА Новости, 26.12.2024
Топ-менеджер "Ростелекома" имел возможность сбежать на Украину
Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, арестованный по делу о... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:30:00+03:00
2024-12-26T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, арестованный по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения, находясь на свободе, может сбежать на Украину, указано в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Супруга Шадрина является гражданкой Украины, её родители - также граждане Украины, постоянно проживают за пределами Российской Федерации, в связи с чем Шадрин, осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда", - говорится в материалах. В этой связи следствие просило продлить нахождение Шадрина в СИЗО на срок до 12 апреля, с чем согласился суд. Басманный суд столицы арестовал Шадрина в середине ноября. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались. Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, на них было похищено свыше 180 миллионов рублей. Вину Шадрин не признает. Как заявляла в суде его защита, в должностные обязанности Шадрина не входила работа с закупками, а в деле нет каких-либо доказательств его причастности как к преступлению, так и к преступным деньгам.
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происшествия, украина, ростелеком, россия
Происшествия, Украина, Ростелеком, Россия
Топ-менеджер "Ростелекома" имел возможность сбежать на Украину

Топ-менеджер "Ростелекома" Шадрин имел возможность сбежать на Украину

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВладимир Шадрин
Владимир Шадрин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Владимир Шадрин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин, арестованный по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения, находясь на свободе, может сбежать на Украину, указано в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Супруга Шадрина является гражданкой Украины, её родители - также граждане Украины, постоянно проживают за пределами Российской Федерации, в связи с чем Шадрин, осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда", - говорится в материалах.
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В этой связи следствие просило продлить нахождение Шадрина в СИЗО на срок до 12 апреля, с чем согласился суд.
Басманный суд столицы арестовал Шадрина в середине ноября. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, на них было похищено свыше 180 миллионов рублей.
Вину Шадрин не признает. Как заявляла в суде его защита, в должностные обязанности Шадрина не входила работа с закупками, а в деле нет каких-либо доказательств его причастности как к преступлению, так и к преступным деньгам.
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