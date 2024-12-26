https://ria.ru/20241226/sberezheniya-1991452849.html

Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений

Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 26.12.2024

Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений

Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:54:00+03:00

2024-12-26T13:54:00+03:00

2024-12-26T13:54:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919854_0:46:2933:1696_1920x0_80_0_0_40ab71085fba5903a40e9ead7aa3e98e.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы в этом году открыли возможности участия людей в программе долгосрочных сбережений. И видим, что в конце года, за год, можем привлечь порядка 220 миллиардов рублей таких сбережений", - сказал министр в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

https://ria.ru/20241018/minfin-1978732084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)