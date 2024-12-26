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Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 26.12.2024
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13:54 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/sberezheniya-1991452849.html
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 26.12.2024
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы в этом году открыли возможности участия людей в программе долгосрочных сбережений. И видим, что в конце года, за год, можем привлечь порядка 220 миллиардов рублей таких сбережений", - сказал министр в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
https://ria.ru/20241018/minfin-1978732084.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений

Силуанов: вложения по программе долгосрочных сбережений вырастут до 220 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в этом году открыли возможности участия людей в программе долгосрочных сбережений. И видим, что в конце года, за год, можем привлечь порядка 220 миллиардов рублей таких сбережений", - сказал министр в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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