https://ria.ru/20241226/sberezheniya-1991452849.html
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 26.12.2024
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919854_0:46:2933:1696_1920x0_80_0_0_40ab71085fba5903a40e9ead7aa3e98e.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ ожидает к концу 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 220 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы в этом году открыли возможности участия людей в программе долгосрочных сбережений. И видим, что в конце года, за год, можем привлечь порядка 220 миллиардов рублей таких сбережений", - сказал министр в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
https://ria.ru/20241018/minfin-1978732084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919854_163:0:2770:1955_1920x0_80_0_0_04a187891410e485b788148c27fbe840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о вложениях по программе долгосрочных сбережений
Силуанов: вложения по программе долгосрочных сбережений вырастут до 220 млрд руб