https://ria.ru/20241226/rossiya-1991400683.html

Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров

Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024

Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров

Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:26:00+03:00

2024-12-26T11:26:00+03:00

2024-12-26T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, взаимовыгодных договоренностей", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Министр отметил, что такие представители есть - это Венгрия и Словакия."Другие члены Евросоюза тоже потихонечку начинают проситься на какие-то доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается, действует палочная дисциплина в Евросоюзе", - добавил он.

https://ria.ru/20241203/ssha-1987124345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, словакия, венгрия, сергей лавров