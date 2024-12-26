https://ria.ru/20241226/rossiya-1991400683.html
Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров
Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024
Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:26:00+03:00
2024-12-26T11:26:00+03:00
2024-12-26T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, взаимовыгодных договоренностей", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Министр отметил, что такие представители есть - это Венгрия и Словакия."Другие члены Евросоюза тоже потихонечку начинают проситься на какие-то доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается, действует палочная дисциплина в Евросоюзе", - добавил он.
https://ria.ru/20241203/ssha-1987124345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, венгрия, сергей лавров
В мире, Россия, Словакия, Венгрия, Сергей Лавров
Россия открыта к равноправному диалогу с западными странами, заявил Лавров
Лавров: РФ открыта к равноправному диалогу с готовыми к этому западными странами