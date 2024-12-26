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Россия откликнется на сигналы Трампа о возобновлении диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024
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12:20 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/rossija-1991415161.html
Россия откликнется на сигналы Трампа о возобновлении диалога, заявил Лавров
Россия откликнется на сигналы Трампа о возобновлении диалога, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2024
Россия откликнется на сигналы Трампа о возобновлении диалога, заявил Лавров
Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, заявил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:20:00+03:00
2024-12-26T12:20:00+03:00
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вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог и это абсолютно разумно и нормально. Всегда, даже когда между странами враждебные отношения, поддержать диалог, посмотреть, кто что хочет донести до собеседника - в этом и заключается смысл дипломатии. Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне о том, чтобы возобновить, вернее восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. Он добавил, что диалог с Москвой прервали США, "поэтому им (нужно) сделать первый шаг". "Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет небесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, то все останется как есть", - заключил министр.
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россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, сергей лавров, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире
Россия откликнется на сигналы Трампа о возобновлении диалога, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия откликнется на сигналы о возобновлении диалога с США

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог и это абсолютно разумно и нормально. Всегда, даже когда между странами враждебные отношения, поддержать диалог, посмотреть, кто что хочет донести до собеседника - в этом и заключается смысл дипломатии. Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне о том, чтобы возобновить, вернее восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Он добавил, что диалог с Москвой прервали США, "поэтому им (нужно) сделать первый шаг".
"Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет небесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, то все останется как есть", - заключил министр.
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РоссияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСергей ЛавровВ мире
 
 
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