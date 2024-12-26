https://ria.ru/20241226/putin-1991538509.html

Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области

Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 26.12.2024

Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:49:00+03:00

2024-12-26T19:49:00+03:00

2024-12-26T20:25:00+03:00

общество

белгородская область

россия

владимир путин

вячеслав гладков

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым."Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что, трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы, но мы с ним постоянно в контакте", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991474282.html

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общество, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков