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Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 26.12.2024
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19:49 26.12.2024 (обновлено: 20:25 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991538509.html
Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области
Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:49:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
общество
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым."Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что, трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы, но мы с ним постоянно в контакте", - сказал Путин журналистам.
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общество, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин рассказал о телефонном разговоре с губернатором Белгородской области

Путин поговорил с губернатором Белгородской области по телефону в четверг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг поговорил по телефону с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
"Я только что разговаривал с губернатором Белгородской области, вот только что, трубку положил и к вам пришел. Обсуждали разные вопросы, но мы с ним постоянно в контакте", - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин с Лукашенко обсудили личные и государственные дела
Вчера, 15:18
 
ОбществоБелгородская областьРоссияВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
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