https://ria.ru/20241226/primore-1991498860.html

Свыше 80% внешнеторгового оборота Приморья приходится на партнеров из Азии

Свыше 80% внешнеторгового оборота Приморья приходится на партнеров из Азии - РИА Новости, 26.12.2024

Свыше 80% внешнеторгового оборота Приморья приходится на партнеров из Азии

Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин отметил, что 80% внешнеторгового оборота региона приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:58:00+03:00

2024-12-26T16:58:00+03:00

2024-12-26T16:58:00+03:00

азия

юго-восточная азия

приморский край

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин отметил, что 80% внешнеторгового оборота региона приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом он сообщил на последнем в этом году заседании регионального клуба министров экономического развития Приморья. Блохин также добавил, что в 2024 году приморскому экспорту удалось добиться весомых успехов. Поддержка экспортеров осуществлялась в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, Блохин подчеркнул, что по итогам 2024 года экспорт сельхозпродукции, древесины, минеральных продуктов и продуктов химической промышленности составил 85% от общего объема экспорта Приморского края. "Помимо традиционных партнеров, таких как Китай, Южная Корея и Япония, активно развиваются такие направления, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Наши компании экспортируют свою продукцию в более чем 50 стран мира. И наша цель – расширить географию экспорта приморской продукции", – рассказал Блохин, его слова приводит пресс-служба. В 2024 году программа "Экспортный кешбэк" помогла десяткам компаний компенсировать затраты на продвижение своей продукции за рубежом. Центр поддержки экспорта, который входит в краевой центр "Мой бизнес", значительно расширил спектр своих услуг, включая помощь в регистрации в международных системах сертификации и сопровождение транспортировки грузов.

https://ria.ru/20241224/kozhemyako-1991010811.html

https://realty.ria.ru/20241203/vlasti-1987015534.html

азия

юго-восточная азия

приморский край

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азия, юго-восточная азия, приморский край