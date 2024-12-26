https://ria.ru/20241226/pozhar-1991349489.html

В Приморье при пожаре погибли двое детей

В Приморье при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 26.12.2024

В Приморье при пожаре погибли двое детей

Десятилетний мальчик и шестнадцатилетняя девочка погибли при пожаре в частном доме в приморском Артеме, их отец госпитализирован, сообщает в своём... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:14:00+03:00

2024-12-26T02:14:00+03:00

2024-12-26T02:14:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Десятилетний мальчик и шестнадцатилетняя девочка погибли при пожаре в частном доме в приморском Артеме, их отец госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании частного дома по улице Достоевского в приморском Артеме поступило 26 декабря в 00.33 (17.33 мск 25 декабря). На момент прибытия пожарных дом полностью горел изнутри, из окон вырывалось пламя, рядом с домом также горел припаркованный автомобиль. "В результате пожара погибли 10-летний мальчик и 16-летняя девочка, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал их отец, он был госпитализирован. Тела погибших детей были обнаружены в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении. Пожар потушили на площади около 70 квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, пожарный извещатель не был установлен в доме, информирует ведомство. На пожаре были задействованы 23 человека личного состава и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20241214/pozhar-1989191738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)