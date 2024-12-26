https://ria.ru/20241226/poroshenko-1991354062.html

Порошенко заявил о риске потери Украины

Порошенко заявил о риске потери Украины - РИА Новости, 26.12.2024

Порошенко заявил о риске потери Украины

Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью украинскому "5 каналу". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:14:00+03:00

2024-12-26T04:14:00+03:00

2024-12-26T04:14:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью украинскому "5 каналу"."Начало выборной кампании означает смерть единства. <....> Мы можем из-за этих (выборных. — Прим. ред.) процессов потерять Украину", — сказал он.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

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в мире, украина, петр порошенко