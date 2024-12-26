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В Петербурге задержали женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 26.12.2024
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12:08 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/peterburg-1991413035.html
В Петербурге задержали женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи
В Петербурге задержали женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 26.12.2024
В Петербурге задержали женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи
Женщина, напавшая на сотрудницу пункта выдачи товаров в Петербурге, задержана полицией, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:08:00+03:00
2024-12-26T12:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Женщина, напавшая на сотрудницу пункта выдачи товаров в Петербурге, задержана полицией, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя девушка, работающая в пункте выдачи заказов маркетплейса в доме №20 по улице Брянцева. Она рассказала, что в пункте выдачи товара маркетплейса в ходе внезапно возникшего конфликта ее избила посетительница. "Полицейские установили и задержали дебоширку. Ею оказалась 45-летняя местная жительница", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что женщина доставлена в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Полицией Калининского района возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). На попавшем в интернет видео женщина в пункте выдачи "Озона" хватает за волосы сотрудницу за прилавком, вырвать девушку из ее рук удается не сразу.
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, новый год
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Россия, Новый год
В Петербурге задержали женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи

В Петербурге задержали женщину, напавшую на сотрудницу пункта выдачи "Озон"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Женщина, напавшая на сотрудницу пункта выдачи товаров в Петербурге, задержана полицией, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя девушка, работающая в пункте выдачи заказов маркетплейса в доме №20 по улице Брянцева. Она рассказала, что в пункте выдачи товара маркетплейса в ходе внезапно возникшего конфликта ее избила посетительница.
"Полицейские установили и задержали дебоширку. Ею оказалась 45-летняя местная жительница", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что женщина доставлена в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Полицией Калининского района возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).
На попавшем в интернет видео женщина в пункте выдачи "Озона" хватает за волосы сотрудницу за прилавком, вырвать девушку из ее рук удается не сразу.
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ПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургРоссияНовый год
 
 
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