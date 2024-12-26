https://ria.ru/20241226/multfilmy-1985841137.html

Топ-40 лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть

Новогодние мультфильмы и рождественские сказки. Подборка лучших мультиков, посвящённых Новому году и Рождеству

Топ-40 лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть

Топ-40 новогодних мультфильмов, которые отлично подойдут для семейного просмотра и помогут погрузиться в атмосферу Нового года и Рождества, всеми любимые... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:44:00+03:00

2024-12-26T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Топ-40 новогодних мультфильмов, которые отлично подойдут для семейного просмотра и помогут погрузиться в атмосферу Нового года и Рождества, всеми любимые советские мультики и зарубежные анимации, что можно посмотреть с детьми, – в подборке РИА Новости.Список лучших мультфильмов про Новый год и РождествоРейтинг интересных новогодних мультфильмов для детей и взрослых, которые создадут праздничное настроение и погрузят в атмосферу волшебства.“Босс-молокосос: Рождественский бонус”Дата выхода: 2022 годРежиссёр: Мэтт Энгстром, Кристо СтамболевСтрана: СШАПродолжительность: 45 минутВ канун Рождества Босс-молокосос пытается насолить Санта-Клаусу, но неожиданно меняется местами с одним из эльфов и оказывается на Северном полюсе, где его ждут настоящие приключения. Чтобы попасть домой Джейку предстоит преодолеть всевозможные препятствия и открыть секреты Рождественского бонуса.“Щелкунчик и волшебная флейта”Дата выхода: 2022 годРежиссёр: Виктор ГлухушинСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 25 минутПрекрасная Мари и ее верные друзья – барашек Кудряш, страус Красный Клюв, а также Щелкунчик – заколдованный принц оказываются в удивительном королевстве, где власть захватили хитрые крысы. Героев ждет увлекательное и полное загадок приключение, встречи с мистическими чудовищами и бал-маскарад. Чтобы снять чары и вернуть Мари домой, нужно до рассвета найти волшебную флейту и преодолеть все препятствия на пути.“Новогодний переполох”Дата выхода: 2022 годРежиссёр: Альберт 'т Хофт, Пако ВинкСтрана: Нидерланды, БельгияПродолжительность: 1 час 7 минутГлавное желание озорного хорька Фредди, чтобы все животные были с подарками в Новый год. Он составляет список желаний и вместе с друзьями – канарейкой Кери и палочником Уокером отправляется на поиски Деда Мороза на фабрику игрушек и сладостей. Крыса Редерик хочет помешать им и украсть все новогодние подарки у детей и животных. Героев ждет увлекательное зимнее путешествие, неожиданные встречи и новогоднее волшебство.“Маша и Медведь: 12 месяцев”Дата выхода: 2022 годРежиссёр: Василий Бедошвили, Артем НаумовСтрана: РоссияПродолжительность: 22 минутыНовогодний выпуск популярного российского анимационного сериала точно понравится детям. Это сказочный мини-фильм, где Маша встречает волшебных хранителей природы – 12 месяцев, которые только раз в году собираются вместе. Она знакомится с маленьким Январем, Повелителем Льда, пока Медведь и другие жители леса готовятся к празднику.“Барашек Шон: Рождественские приключения”Дата выхода: 2021 годРежиссёр: Стив КоксСтрана: ВеликобританияПродолжительность: 30 минутБарашек Шон и малыш Тимми очень любят Рождество и совсем не любят ждать, когда получат свои подарки. Нетерпеливые герои хотят раньше всех узнать, какие сюрпризы для них приготовили. Из-за своего любопытства один из приятелей сам оказывается в праздничной коробке и попадает в мешок с остальными презентами. Шон не оставит друга в беде, ему предстоит спасти Тимми до наступления праздника.“Олаф и холодное приключение”Дата выхода: 2017 годРежиссёр: Кевин Дитерс, Стиви ВермерсСтрана: Япония, СШАПродолжительность: 22 минутыЖизнерадостный снеговик Олаф вместе с северным оленем Свеном отправляется в путешествие по королевству в поисках лучших семейных традиций на Рождество. Дело в том, что сестры Анна и Эльза приготовили для горожан праздник, но гости неожиданно разошлись по домам сразу после начала торжества, чтобы быть в кругу семьи. У сестер семейных традиций не оказалось, но Олаф не позволил друзьям грустить.“Снежные приключения Солана и Людвига”Дата выхода: 2013 годРежиссёр: Расмус А. СивертсенСтрана: НорвегияПродолжительность: 1 час 16 минутСолан – любопытный и озорной, а Людвиг нытик и пессимист. Они лучшие друзья, которые живут в небольшой деревушке и мечтают, чтобы в Рождество у них выпал снег. Гениальный изобретатель Реодор Фельген создает мощную снежную пушку, чтобы порадовать всех жителей. А корыстный редактор местной газеты Фриман похищает ее и устраивает настоящую снежную бурю. Свалить все происходящее редактор хочет на изобретателя. Но Солан и Людвиг знают, как остановить разбушевавшуюся стихию, защитить гения и вернуть Рождество.“Снежная королева”Дата выхода: 2012 годРежиссёр: Максим Свешников, Владлен БарбэСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 16 минутСнежная Королева желает остудить души творческих людей и создать собственное царство, скованное вечными льдами. Коварная королева похищает мальчика Кая, но его сестра Герда устремляется вслед за злодейкой, чтобы спасти брата. Юная и смелая девочка преодолевает все сложности, освобождает Кая из ледяного плена и обретает семью, новых друзей и веру в себя.“Ледниковый период: Гигантское Рождество”Дата выхода: 2011 годРежиссёр: Карен ДишерСтрана: США, ВеликобританияПродолжительность: 25 минутЛенивец Сид постоянно оказывается в нелепых ситуациях. Когда он случайно разбивает рождественский камень, мамонт Мэнни заявляет, что с этого момента его имя навсегда окажется в черном списке Санты. Встревоженный Сид отправляется на Северный полюс, чтобы попросить извинения у волшебного дедушки, однако ситуация усугубляется еще больше. Как друзьям удастся спасти Рождество?“Смурфики: Рождественский гимн”Дата выхода: 2011 годРежиссёр: Трой КвонСтрана: СШАПродолжительность: 22 минутыСмурфики любят праздники, все жители деревни готовятся к Рождеству и веселятся. Все, кроме одного – Ворчуна. Он совсем не ощущает радости и продолжает недовольно ворчать на происходящее вокруг. Духи прошлого, настоящего и будущего Рождества, а также волшебное зелье Папы Смурфа должны вернуть Ворчуну праздничное настроение до того, как в деревне появится злой Гаргамель.“Рождественский Шректакль Осла”Дата выхода: 2010 годРежиссёр: Уолт Дорн, Раман ХуэйСтрана: СШАПродолжительность: 8 минутОсел вместе со своими друзьями исполняет рождественские песни в канун праздника. Рождественские гимны звучат в исполнении Осла, Шрека, Фионы и их детей, Кота в сапогах.“Кунг-фу Панда: Праздничный выпуск”Дата выхода: 2010 годРежиссёр: Тим ДжонсонСтрана: СШАПродолжительность: 21 минута“Этот рождественский специальный выпуск показывает, как По и его друзья собираются вместе, чтобы отпраздновать Рождество, и как они учатся важности дружбы и поддержки друг друга в трудные времена”, – говорит Екатерина Панова, нутрициолог, диетолог. Такие добрые мультфильмы наполняют атмосферой праздника, волшебства и ожидания чуда, помогают согреться в новогодние и рождественские вечера.“Приготовление и начало”Дата выхода: 2009 годРежиссёр: Кевин Дитерс, Стиви ВермерсСтрана: СШАПродолжительность: 22 минутыЕжегодно Эльф Уэйн вместе с другими помощниками Санта-Клауса готовит подарки для всех жителей планеты Земля перед Рождеством. Его напарник получил заветное повышение, а на его место приходит Ленни. Вместе им предстоит подготовиться к празднику, прилету Санта-Клауса и высадке эльфийских отрядов.“Рождественская история”Дата выхода: 2009 годРежиссёр: Роберт ЗемекисСтрана: США, ВеликобританияПродолжительность: 1 час 36 минутЭбенезер Скрудже – старый ожесточившийся скупердяй, который презирает все, кроме денег. Ему чужды праздники, дружба и радость. Но в это Рождество с ним происходит невероятное. В течение ночи Мистер Скрудж переживает испытание – три призрака показывают ему со стороны его черствость, безразличие к людям и скупость. Утром он решает полностью изменить жизнь.“Нико: Путь к звездам”Дата выхода: 2008 годРежиссер: Майкл Хэгнер, Кари ЮуусоненСтрана: Финляндия, Дания, Германия, ИрландияПродолжительность: 1 час 21 минутаОлененок Нико живет на севере. Однажды он видит удивительный сон об отце, которого никогда не видел. Тот предстает перед ним в качестве одного из летающих оленей Санта-Клауса. Малыш решает отправиться на Северный полюс, чтобы найти своего папу. Друзья вскоре узнают, что самый главный волшебник Санта-Клаус и его олени попали в беду и им нужна помощь. Нико, белка-летяга Джулиус и другие обитатели леса собираются в увлекательное, но полное опасностей путешествие.“Барби: Рождественская история”Дата выхода: 2008 годРежиссер: Уильям ЛауСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 16 минутСамая знаменитая кукла на свете – Барби – руководит волшебной театральной труппой. Несмотря на наступление Рождества, главная героиня Иден требует у всех подчиненных репетировать спектакль. Чтобы смягчить сердце красавицы и подарить праздничное настроение, рождественские духи устраивают ей фантастическое путешествие и меняют ее взгляды на жизнь.“Шрэк мороз, зеленый нос”Дата выхода: 2007 годРежиссёр: Гари ТруздейлСтрана: СШАПродолжительность: 21 минутаВ канун Рождества Шрэк хочет устроить идеальный праздник, чтобы удивить Фиону и своих сорванцов. Но вот в разгар веселья на пороге неожиданно появляются незваные гости – Кот в Сапогах и Осел. Планы Шрэка не удаётся реализовать и он, сам того не желая, предстает перед всеми настоящим скрягой.“Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях”Дата выхода: 2005 годРежиссёр: Гари ТруздейлСтрана: СШАПродолжительность: 10 минутВ преддверии Нового года обитатели Центрального зоопарка украшают свою пещеру и мечтают о празднике в черно-белых тонах. Юный Рядовой замечает, что Белый Медведь в полном одиночестве и совсем не хочет веселиться. Пингвин уверен, что никто не должен встречать праздник в таком настроении и разрабатывает план. Вместе с друзьями он тайком покидает зоопарк и отправляется в город, чтобы набрать новогодних подарков в магазинах. Но чем кончится этот побег?“Полярный экспресс”Дата выхода: 2004 годРежиссёр: Роберт ЗемекисСтрана: США, АвстралияПродолжительность: 1 час 40 минутИстория о мальчике, который отправляется в увлекательное путешествие на волшебном поезде к Северному полюсу. Екатерина Панова отмечает, что этот мультфильм не только завораживает анимацией, но и подчеркивает ценность веры в чудеса и дружбу.“Винни Пух: Рождественский Пух”Дата выхода: 2002 годРежиссёр: Гари Катона, Эд Уэкслер, Джэми МитчеллСтрана: США, Франция, Тайвань, Южная КореяПродолжительность: 1 час 3 минутыЛучшие друзья Винни-Пуха приходят в гости к медвежонку, чтобы нарядить ёлку. Эта веселая компания – Тигра, Пух, Пятачок, Ослик, кенгуренок Крошка Ру не могут без приключений. В списке подарков появляются дополнительные пункты. Но успеет ли Санта выполнить их обновленные пожелания?“Красавица и чудовище: Чудесное Рождество”Дата выхода: 1997 годРежиссёр: Эндрю НайтСтрана: Канада, СШАПродолжительность: 1 час 12 минутВ Рождество красавица Белль влюбляется в страшное и безобразное Чудовище. Ее искренние чувства меняют все вокруг – принц Адам обретает человеческий облик, а все заколдованные предметы в замке снова становятся людьми. Рождество – время волшебства.Михаил Кукузорро, киноблогер и автор канала “Ку-ку, Зорро!” поделился своим списком мультфильмов для просмотра на новогодних каникулах.“Гринч”Дата выхода: 2018 годРежиссёр: Ярроу Чейни, Скотт МосьеСтрана: Франция, СШАПродолжительность: 1 час 25 минут“Мультфильм снят по книге писателя Доктора Сьюза “Как Гринч украл Рождество”. Эта короткая история о том, как главный герой из злодея превращается в добропорядочного гражданина, была много раз экранизирована, но версия 2018 года – лучшая, – комментирует Михаил Кукузорро. – Гринч жил в тишине и одиночестве, в пещере на самой вершине горы. Но даже туда стали доноситься звуки предновогодней суеты: блеск, шум, мишура – все это раздражало его так, что он решает украсть Рождество. Сирота Гринч не знает, что такое “встретить Новый год в семье” и от этого чувствует в преддверии праздника себя особенно уязвимо. Но тут в его жизни появляется озорная малышка Синди Лу, и мы видим, что доброта и любовь способны растопить даже самое холодное в мире сердце”.“Холодное Сердце”Дата выхода: 2013 годРежиссёр: Крис Бак, Дженнифер ЛиСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 42 минуты“Холодное сердце” – добрый и сказочный мультфильм, вдохновленный знаменитой сказкой Ханса Кристиана Андерсена “Снежная Королева”. “Трое бесстрашных героев отправляются в горы, чтобы найти Эльзу и попросить её снять с их королевства заклятие, из-за которого всё вокруг погрузилось в вечную зиму. Мультфильм не только захватывающий, с большим количеством приключений и сюрпризов, с неожиданными поворотами и непредсказуемым финалом, он ещё и несёт в себе важные смыслы: надо уметь принимать и понимать своих родных, несмотря на все различия между вами”, – отмечает эксперт.“Секретная служба Санта-Клауса”Дата выхода: 2011 годРежиссёр: Сара Смит, Барри КукСтрана: Великобритания, СШАПродолжительность: 1 час 37 минут“Накануне Нового года, самого удивительного праздника, хочется, чтобы все люди поверили в чудеса и никогда не разочаровывались в жизни”, – говорит киноблогер. Мультфильм наглядно показывает любопытным деткам, каким образом Дед Мороз успевает за ночь развести подарки всем ребятам на земле. В тоже время, по словам Михаила Кукузорро, это детективная история с препятствиями, погонями и неожиданным поворотом событий, что будет интересно и детям постарше, и родителям. Чтобы не обделить своим вниманием ни одного ребенка на земле, мудрый Санта использует целый легион эльфов и инновационные технологии, благодаря которым помощники перемещаются между домами и странами за одно мгновение. А на Северном полюсе целый отдел связистов координирует их работу.“Падал прошлогодний снег”Дата выхода: 1983 годРежиссёр: Александр ТатарскийСтрана: СССРПродолжительность: 20 минутСоветская новогодняя классика, мультфильм, выполненный в технике пластилиновой анимации, которую многие нежно любят. По словам Михаила Кукузорро, поход главного героя за ёлкой в этой забавной новогодней сказке и случившиеся с ним дальше чудеса, очень напоминают предновогоднюю суету, когда мы носимся по магазинам в поисках подарков, горошка для оливье и свежих мандаринов. Детям будет интересно наблюдать за тем, как трансформируется один персонаж в другой (вот она, уникальность пластилиновой анимации). А взрослые – считают скрытые философские смыслы о “глазках завидующих и ручках загребущих”.“Зима в Простоквашино”Дата выхода: 1984 годРежиссёр: Владимир ПоповСтрана: СССРПродолжительность: 15 минут“Зима в Простоквашино” – заключительная часть трилогии, где накануне Нового года поссорились Шарик с Матроскиным, а Дядя Федор спешит к ним в деревню. Для многих Новый год – праздник семейный, отмечать его нужно дома, отложив все важные дела на потом. И как чудесно, что герои в итоге объединяются и празднуют вместе. “Очень добрый и жизнеутверждающий мультфильм, который не растерял своего обаяния за 40 лет и год от года создает предвкушение праздника”, – говорит эксперт.“Новогодний выпуск “Ну, погоди!”Дата выхода: 1974 годРежиссёр: Вячеслав КотёночкинСтрана: СССРПродолжительность: 10 минут“В новогоднем выпуске “Ну, погоди” звучит, пожалуй, самая новогодняя песня, слова которой знают люди всех поколений: “Расскажи, Снегурочка, где была?”. Интересный факт о мультфильме: режиссёр Вячеслав Котёночкин, заказывая “Песню Дед Мороза и Снегурочки” композитору Геннадию Гладкову и поэту Юрию Энтину сказал, что она должна длиться ровно одну минуту 38 секунд. Благодаря высокому профессионализму ни мультфильм, ни песня, за прошедшие 50 лет не потеряли своей актуальности”, – комментирует Михаил Кукузорро.“Дед Мороз и лето”Дата выхода: 1969 годРежиссёр: Валентин КараваевСтрана: СССРПродолжительность: 19 минутОчень интересная задумка: показать, что Дед Мороз делает летом. Многие наверняка задавались этим вопросом. Однажды Дед Мороз, раздавая перед Новым годом детям игрушки, услышал о существовании лета. И так загорелся желанием увидеть его своими глазами, что приехал в город в самую жару. Дети, усадив Волшебника в тележку мороженщицы, чтобы было не так жарко, стали показывать ему город. Налюбовавшись зеленым лесом и бабочками, Дед Мороз на воздушном шаре вернулся к себе на Северный Полюс. Что самое забавное, если во всех остальных новогодних сказках песни тоже о зиме, то тут главный герой поёт о лете. Благодаря интересной задумке, дипломная студенческая история Валентина Караваева, стала настоящим хитом.Николай Акопов, продюсер, основатель продакшн-компании “Ratpack Production” рассказал о старых добрых мультфильмах, которые создадут сказочное настроение.“Рождество обитателей леса”Дата выхода: 1912 годРежиссёр: Владислав СтаревичСтрана: РоссияПродолжительность: 7 минутУникальная работа пионера русской анимации Владислава Старевича. Режиссер начинал творческий путь еще в Российской Империи в начале прошлого века. По мнению эксперта, знакомство с лентой полезно для понимания истории развития мировых искусств (Старевич, эмигрировавший во Францию, поистине мировая величина). “Думаю мультфильм способен увлечь даже “видевших все” маленьких зрителей как раз своей отличной от всего современного интересной формой. Когда жуки играют “жуков”, а лягушка в роли “лягушки”, – говорит Николай Акопов.“Елка”Дата выхода: 1942 годРежиссёр: Петр НосовСтрана: СССРПродолжительность: 9 минутОдна из первых работ режиссера-мультипликатора Петра Носова (старшего брата Николая Носова, автора книг про Незнайку). Незатейливый, но от того не менее добрый сюжет про Деда Мороза и лесных обителей, готовящихся к Новому году. Волки хотят помешать празднику, но добрые звери объединяют усилия с Дедом Морозом и, конечно, добро побеждает. Празднику – быть! Чувствуются веяния американской анимации в изображении зверей, также примечательно, что Дед Мороз подобно своему западному “брату” Санта-Клаусу – летит по небу на санях в упряжке с оленем – нетипичное явление для отечественных сюжетов.“Когда зажигаются елки”Дата выхода: 1950 годРежиссёр: Мстислав ПащенкоСтрана: СССРПродолжительность: 20 минутКлассическая советская анимация с добрым сюжетом для самых маленьких. Дед Мороз по дороге на новогоднюю елку случайно обронил подарки для Вани и Люси: плюшевых мишку и зайчика. Игрушкам удается обхитрить волка и найти дорогу из темного леса. И вот уже сама Снегурочка помогает игрушкам успеть на праздник, чтобы не подвести Деда Мороза и не расстроить детей, готовящих выступление на празднике. Ваня стесняется, но учится быть смелым и держать данное сестре слово – а такие поступки заслуживают награды.“Ночь перед Рождеством”Дата выхода: 1951 годРежиссёр: Зинаида Брумберг, Валентина БрумбергСтрана: СССРПродолжительность: 49 минутНиколай Акопов отмечает, что с детства сестры Брумберг увлекались рисованием, это во многом определило их профессиональный путь. Разные, но дополнявшие друг друга по характеру, сестры поставили множество проектов – по меркам своего времени оригинальных, как в творческих, так и в технических решениях. “Ночь перед Рождеством” – произведение по повести великого Гоголя было перенесено в мультипликационную форму практически в неизменном виде. Но, конечно, с акцентом на визуальную часть, так ярко описанную классиком. Сестрам удалось сохранить аутентичную, красочную, наполнению остроумием, живую атмосферу оригинального произведения.“Двенадцать месяцев”Дата выхода: 1956 годРежиссёр: Иван Иванов-Вано, Михаил БотовСтрана: СССРПродолжительность: 55 минутОснованная на чешском фольклоре сказка Самуила Маршака получила несколько экранизаций, в том числе в виде этого знаменитого мультфильма. Необразованная принцесса приказывает подданным привезти ко двору корзину подснежников в канун Нового года, а не то “голова с плеч” (подснежники появляются не раньше середины весны). Вредная и злая мачеха без колебаний отправляет в ночной завьюженный лес на невыполнимое задание свою нелюбимую падчерицу. На помощь приходят двенадцать месяцев, которые готовы повернуть вспять законы природы, проникнувшись добрым характером девочки. Нравоучительная сказка для детей.“Снежная королева”Дата выхода: 1957 годРежиссёр: Лев АтамановСтрана: СССРПродолжительность: 1 час 4 минутыДружба неразлучных с детства Кая и Герды проходит серьезное испытание. В один из зимних вечеров словно оживает со страниц книги грозная повелительница северных бурь и вихрей – Снежная Королева и ранит Кая осколком своего холодного зеркала. Кай меняется и забывает о нежных чувствах к Герде, а вскоре и вовсе покидает город. Девочка пускается в опасное путешествие, а ее любовь, пройдя множество испытаний, побеждает “холод” безразличия и исцеляет мальчика. “Мультфильм заслуженно обрел мировую славу – его показывали в США и Европе. Уолт Дисней мечтал экранизировать сказку Андерсена, но этому не было суждено случиться. А вот Льву Атаманову удалось создать шедевр. Мультфильм вобрал в себя в том числе и новейшие технологии производства – такие как метод ротоскопирования (в Советском Союзе его называли метод “эклер”). Еще один классический сюжет, который нельзя пропустить”, – отмечает эксперт.“Рудольф – красноносый олень”Дата выхода: 1964 годРежиссёр: Ларри РемерСтрана: США, Канада, ЯпонияПродолжительность: 47 минутПо словам Николая Акопова, это одна из канонических сказок, знакомых западному зрителю, но не так широко известная у нас. И хотя существуют некоторые различия в подаче материала в США и в СССР, эта история о взрослении и принятии себя как есть, несмотря на обесценивающие мнения окружающих, поучительна и интересна для детей любого континента. Красочная кукольная анимация рассказывает историю олененка, который родился отличным от других из-за своего красного носа. Уникальный носик является в начале преградой для осуществления его мечты – быть одним из оленей в упряжке самого Санта-Клауса. Но настоящие друзья принимают Рудольфа таким, какой он есть, а сам он спасает отмененное из-за погоды Рождество.“Рождество Чарли Брауна”Дата выхода: 1965 годРежиссёр: Билл МелендесСтрана: СШАПродолжительность: 25 минутПервая экранизация приключений банды “Peanut” во главе с малышом Чарли Брауном и пёсиком Снупи – всемирно известных героев комиксов. К сожалению, эти герои не очень знакомы отечественной аудитории. И тем лучше начать знакомство с этой ленты. “Работа выделяется из череды рождественских мультипликационных лент непривычной тональностью повествования. Авторы на равных ведут взрослый разговор с юными зрителями о природе Рождества, не забывают и про юмор, конечно. Малыш Чарли Браун обеспокоен, что в отличие от окружающих его ребят, не ощущает восторга от праздника и не ждет чего-то особенного (чувства знакомые и некоторым взрослым). Малышня философски подходит к проблеме и помогает Чарли вспомнить или скорее по-новому ощутить истинных дух праздника. Простые и гениальные детские решения больших и взрослых проблем. Историю сопровождает легкий и немного меланхоличный саундтрек от видного деятеля джазовой сцены прошлого века Винса Гуральди”,– комментирует Николай Акопов.“Варежка”Дата выхода: 1967 годРежиссёр: Роман КачановСтрана: СССРПродолжительность: 10 минутТрогательная и добрая история про девочку, которая очень хотела собаку, но против питомца была ее мама. Тогда девочке помогла фантазия. Простая, но глубокая мысль о том, как по-особенному ребенок может увидеть мир вокруг себя. Николай Акопов говорит, что этот мультфильм надо смотреть как детям, так и взрослым. И взрослым особенно – чтобы научится по-настоящему слышать и принимать своих детей , а не жить сиюминутными, как порой кажется очень важными, делами. Чтобы не позволить детям стать “обычными, скучными” взрослыми. Режиссер Роман Качанов подарил нам не один шедевр анимации, как кукольной (серия про “Чебурашку”), так и рисованной (“Тайна третьей планеты”). А под его началом работали многие кинематографисты, например, именитый Юрий Норштейн.“Щелкунчик”Дата выхода: 1973 годРежиссёр: Борис СтепанцевСтрана: СССРПродолжительность: 27 минутСценарий написан по мотивам известной сказки Гофмана. И хотя многое было переработано и даже просто сокращено, а герои за весь мультфильм, как в одноименном балете П.И. Чайковского, не проронили и слова, анимационная лента захватит внимание юных зрителей с самой увертюры и до счастливого финала. “История, как и должно ей, учит, что любовь и дружба важнее и сильнее всего. Интересно проследить эволюцию стиля советской анимации после мультипликационных лент 50-х годов. Любитель экспериментировать с художественными приемами, человек непростого характера и большого таланта, Борис Степанцев подарил нам также и самую лучшую экранизацию про Карлсона”, – комментирует эксперт.“Снеговик”Дата выхода: 1982 годРежиссёр: Дайян ДжексонСтрана: ВеликобританияПродолжительность: 26 минутИстория о мальчике Джеймсе, который в рождественскую ночь отправляется в путешествие к самому Санта-Клаусу в сопровождении Снеговика, которого слепил накануне. Мультфильм завораживает зрителя своей поэтичной анимацией, камерностью и музыкальным сопровождением (запоминающийся полет Джеймса и Снеговика под специально написанную для проекта Walking In the Air). Эта волнующая история, показывающая мир глазами ребенка и передающая ощущения от чудес, которые каждый из детей, в отличие от взрослых, непременно встречает на Рождество и Новый год. Лента номинирована на Оскар и лауреат престижной BAFTA.“Рождественская история Микки”Дата выхода: 1983 годРежиссёр: Барни МэттинсонСтрана: СШАПродолжительность: 26 минут“Одна из немногих диснеевских мультипликационных лент, где почти все любимые герои мира Дисней (Микки, Дональд, Скрудж, Гуфи и другие) встречаются в поучительном и трогательном пересказе классического произведения Чарльза Диккенса, чтобы напомнить взрослым и рассказать малышам, что главные постулаты Рождества – доброта и щедрость – никогда не меняются”, – отмечает Николай Акопов.

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https://ria.ru/20241225/rozhdestvo-1978554605.html

https://ria.ru/20241226/komedii-1980149031.html

https://ria.ru/20241225/rozhdestvo-1978554605.html

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https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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