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Полиция выяснила назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве - РИА Новости, 27.12.2024
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22:57 26.12.2024 (обновлено: 09:41 27.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lokomotiv-1991565755.html
Полиция выяснила назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве
Полиция выяснила назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве - РИА Новости, 27.12.2024
Полиция выяснила назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве
Сотрудники полиции проверили информацию по факту обнаружения 10 посторонних предметов на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-26T22:57:00+03:00
2024-12-27T09:41:00+03:00
происшествия
сальск
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции проверили информацию по факту обнаружения 10 посторонних предметов на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области, этими предметами оказались датчики для замеров нового образца, сообщили в четверг в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. "Сотрудниками полиции проведена проверка по факту обнаружения посторонних предметов на колесных парах локомотива. В ходе дальнейшей проверки установлено, что обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на данном локомотиве", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что было обнаружено 10 посторонних предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области, после чего на место прибыли следственно-оперативная группа и саперы. В пресс-службе УТ МВД РФ по СКФО не уточнили, когда именно произошел этот случай. Ранее в четверг в ряде соцсетей появилась информация, что ещё 15 декабря во время обхода путей на станции Сальск в Ростовской области на колёсных парах и метельниках одного из локомотивов были обнаружены сразу 10 неопознанных предметов, примотанных к колёсам локомотива. Утверждалось, что все предметы были желтого цвета и прямоугольной формы, на место обнаружения были вызваны сапёры и эксперты спецслужб, которые изъяли эти предметы и увезли их на экспертизу.
https://ria.ru/20241106/bashkiriya-1982314870.html
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сальск
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происшествия, сальск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сальск, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция выяснила назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве

МВД: неопознанные предметы на колесах ростовского локомотива оказались датчиками

CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depotЛокомотивное депо на станции Сальск в Ростовской области
Локомотивное депо на станции Сальск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depot
Локомотивное депо на станции Сальск в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции проверили информацию по факту обнаружения 10 посторонних предметов на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области, этими предметами оказались датчики для замеров нового образца, сообщили в четверг в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
"Сотрудниками полиции проведена проверка по факту обнаружения посторонних предметов на колесных парах локомотива. В ходе дальнейшей проверки установлено, что обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на данном локомотиве", - говорится в сообщении.
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Там же уточняется, что было обнаружено 10 посторонних предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области, после чего на место прибыли следственно-оперативная группа и саперы. В пресс-службе УТ МВД РФ по СКФО не уточнили, когда именно произошел этот случай.
Ранее в четверг в ряде соцсетей появилась информация, что ещё 15 декабря во время обхода путей на станции Сальск в Ростовской области на колёсных парах и метельниках одного из локомотивов были обнаружены сразу 10 неопознанных предметов, примотанных к колёсам локомотива. Утверждалось, что все предметы были желтого цвета и прямоугольной формы, на место обнаружения были вызваны сапёры и эксперты спецслужб, которые изъяли эти предметы и увезли их на экспертизу.
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