https://ria.ru/20241226/kurenkov-1991386170.html

Глава МЧС прибыл в Анапу

Глава МЧС прибыл в Анапу - РИА Новости, 26.12.2024

Глава МЧС прибыл в Анапу

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:18:00+03:00

2024-12-26T10:18:00+03:00

2024-12-26T10:24:00+03:00

анапа

керченский пролив

происшествия

александр куренков (мчс)

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе министерства."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведёт заседание правительственной комиссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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анапа, керченский пролив, происшествия, александр куренков (мчс), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край