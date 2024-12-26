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Глава МЧС прибыл в Анапу - РИА Новости, 26.12.2024
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10:18 26.12.2024 (обновлено: 10:24 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/kurenkov-1991386170.html
Глава МЧС прибыл в Анапу
Глава МЧС прибыл в Анапу - РИА Новости, 26.12.2024
Глава МЧС прибыл в Анапу
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:18:00+03:00
2024-12-26T10:24:00+03:00
анапа
керченский пролив
происшествия
александр куренков (мчс)
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе министерства."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведёт заседание правительственной комиссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
анапа
керченский пролив
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Очистка берега от нефтепродуктов
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анапа, керченский пролив, происшествия, александр куренков (мчс), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Анапа, Керченский пролив, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Глава МЧС прибыл в Анапу

Куренков в Анапе проверит работы по ликвидации последствий крушения танкеров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведёт заседание правительственной комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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АнапаКерченский проливПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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