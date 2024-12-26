Глава МЧС прибыл в Анапу
Куренков в Анапе проверит работы по ликвидации последствий крушения танкеров
Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, где проверит организацию работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведёт заседание правительственной комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.