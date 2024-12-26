https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

Глава МЧС ответил на вопрос о пляжном сезоне на Кубани после разлива мазута

Глава МЧС ответил на вопрос о пляжном сезоне на Кубани после разлива мазута - РИА Новости, 26.12.2024

Глава МЧС ответил на вопрос о пляжном сезоне на Кубани после разлива мазута

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что вопрос о том, состоится ли летний пляжный сезон на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов не стоит, РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:27:00+03:00

2024-12-26T15:27:00+03:00

2024-12-26T15:27:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

анапа

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что вопрос о том, состоится ли летний пляжный сезон на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов не стоит, добавляя, что спасатели "справятся в ближайшее время". "Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время. Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей", - передает оперштаб Кубани слова Куренкова. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

россия

керченский пролив

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, керченский пролив, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе