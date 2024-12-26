https://ria.ru/20241226/kreml-1991407329.html

Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи, сообщили в Кремле

Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи, сообщили в Кремле - РИА Новости, 26.12.2024

Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи, сообщили в Кремле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета посредством видеосвязи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:49:00+03:00

2024-12-26T11:49:00+03:00

2024-12-26T12:07:00+03:00

никол пашинян

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ленинградская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета посредством видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин продолжает работать в Ленинградской области, сегодня будет саммит ЕАЭС, очень важное мероприятие. Лидеры соберутся снова в Игоре (населенный пункт в Ленинградской области - ред.), сначала состоится заседание в узком составе, затем в расширенном составе. На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента (Владимира) Путина и затем слова премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видео-конференцсвязи", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что заседание в расширенном составе полностью планируется в открытом режиме. По его результатам состоится подписание документов."Повестка дня весьма насыщенная, это уже официальный саммит, рабочий саммит, вопросов на повестке дня ЕАЭС много. По завершению расширенного состава главы делегаций продолжат свое общение за рабочим обедом", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241224/putin-1990987660.html

https://ria.ru/20241212/armeniya-1988763770.html

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никол пашинян, евразийский экономический союз, дмитрий песков, армения, россия, ленинградская область, политика