https://ria.ru/20241226/kolomoyskiy-1991521408.html

Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических

Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических - РИА Новости, 26.12.2024

Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических

Объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:26:00+03:00

2024-12-26T18:26:00+03:00

2024-12-26T18:27:00+03:00

в мире

днепропетровск

днепропетровская область

украина

игорь коломойский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/34/1508383441_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8837c0a96acd6223f99541e4a0e575a1.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть. Организации: 1. Объединение, членами которого являются: Коломойский* Игорь Валерьевич, родившийся 13.02.1963 в городе Днепропетровске Днепропетровской области Украины, Шитов Павел Николаевич, родившийся 08.02.1972 в городе Сафонов Смоленской области, компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (JKX OIL & GAS LIMITED, страна регистрации - Великобритания, дата регистрации - 27.04.1995, регистрационный номер - 03050645)", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html

днепропетровск

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, днепропетровская область, украина, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)