https://ria.ru/20241226/kolomoyskiy-1991521408.html
Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических
Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических - РИА Новости, 26.12.2024
Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических
Объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:26:00+03:00
2024-12-26T18:26:00+03:00
2024-12-26T18:27:00+03:00
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игорь коломойский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть. Организации: 1. Объединение, членами которого являются: Коломойский* Игорь Валерьевич, родившийся 13.02.1963 в городе Днепропетровске Днепропетровской области Украины, Шитов Павел Николаевич, родившийся 08.02.1972 в городе Сафонов Смоленской области, компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (JKX OIL & GAS LIMITED, страна регистрации - Великобритания, дата регистрации - 27.04.1995, регистрационный номер - 03050645)", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, украина, игорь коломойский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина, Игорь Коломойский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Объединение, связанное с Коломойским*, внесли в список террористических
Объединение, связанное с олигархом Коломойским, внесли в список террористических