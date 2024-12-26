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В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах - РИА Новости, 26.12.2024
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05:46 26.12.2024 (обновлено: 05:47 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/klimov-1991357938.html
В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах
В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах - РИА Новости, 26.12.2024
В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах
Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством, сообщил РИА Новости директор консульского департамента... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:46:00+03:00
2024-12-26T05:47:00+03:00
украина
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общество
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МОСКВА, 26 дек- РИА Новости. Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. "В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241226/grazhdanstvo-1991355012.html
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украина, россия, москва, общество
Украина, Россия, Москва, Общество
В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах

Климов: в 2024 году за российским гражданством обратились около 600 украинцев

© Fotolia / apetrov89ruПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Fotolia / apetrov89ru
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек- РИА Новости. Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
"В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России
04:29
 
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