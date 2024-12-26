https://ria.ru/20241226/klimov-1991357938.html

В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах

В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах - РИА Новости, 26.12.2024

В МИД рассказали о числе желающих оформить гражданство России украинцах

Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством, сообщил РИА Новости директор консульского департамента... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:46:00+03:00

2024-12-26T05:46:00+03:00

2024-12-26T05:47:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 26 дек- РИА Новости. Около 600 граждан Украины обратились в уходящем году в загранучреждения РФ за российским гражданством, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. "В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241226/grazhdanstvo-1991355012.html

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россия

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Дарья Буймова

украина, россия, москва, общество