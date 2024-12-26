https://ria.ru/20241226/kharkov-1991510294.html
В Харькове вновь прогремели взрывы
В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.12.2024
В Харькове вновь прогремели взрывы
Серия взрывов снова прогремела в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:32:00+03:00
2024-12-26T17:32:00+03:00
2024-12-26T18:08:00+03:00
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947926681_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_66ec3bb561b3e21da12b99251e54be51.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в четверг РБК-Украина уже сообщало о взрывах в Харькове. "В Харькове снова слышна была серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/kharkov-1991216794.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947926681_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8cd8d44cfd08569d96451661c93b0512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
В Харькове вновь прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги