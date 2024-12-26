https://ria.ru/20241226/kharkov-1991510294.html

В Харькове вновь прогремели взрывы

В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.12.2024

В Харькове вновь прогремели взрывы

Серия взрывов снова прогремела в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:32:00+03:00

2024-12-26T17:32:00+03:00

2024-12-26T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в четверг РБК-Украина уже сообщало о взрывах в Харькове. "В Харькове снова слышна была серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241225/kharkov-1991216794.html

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины