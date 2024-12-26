https://ria.ru/20241226/kazahstan-1991426633.html

В Казахстане при крушении самолета погиб бортпроводник

В Казахстане при крушении самолета погиб бортпроводник - РИА Новости, 26.12.2024

В Казахстане при крушении самолета погиб бортпроводник

Выпускник Вятского университета бортпроводник Рамин Агаев погиб при крушении самолета в Казахстане, сообщил факультет филологии и медиакоммуникаций Института... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:01:00+03:00

2024-12-26T13:01:00+03:00

2024-12-26T13:15:00+03:00

казахстан

актау

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Выпускник Вятского университета бортпроводник Рамин Агаев погиб при крушении самолета в Казахстане, сообщил факультет филологии и медиакоммуникаций Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Ранее пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова сообщила РИА Новости, что бортпроводник авиакомпании Рамин Агаев находится в списках пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Казахстане. Агаев летел пассажиром, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. В авиакомпании надеялись, что он выжил. "Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась... В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления "Журналистика" 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой. Пусть земля тебе будет пухом, Рамин... Глубокие соболезнования родным и близким", - говорится на странице факультета ВятГУ в соцсети "ВКонтакте". Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

казахстан

актау

москва

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казахстан, актау, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия