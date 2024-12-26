https://ria.ru/20241226/jakutsk-1991350758.html
В Якутск доставили троих пострадавших в крупном ДТП
В Якутск доставили троих пострадавших в крупном ДТП - РИА Новости, 26.12.2024
В Якутск доставили троих пострадавших в крупном ДТП
Санитарная авиация доставила в город Якутск троих пострадавших, в том числе новорожденного ребенка, после ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:50:00+03:00
2024-12-26T02:50:00+03:00
2024-12-26T02:50:00+03:00
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 26 дек - РИА Новости. Санитарная авиация доставила в город Якутск троих пострадавших, в том числе новорожденного ребенка, после ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Ранее сообщалось, что в среду в Вилюйском районе Якутии столкнулись автомашины Toyota Ipsum и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец, еще четверо пострадали. Как пояснили РИА Новости в региональном Главке МЧС России, все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Toyota Ipsum. В этой машине были и два младенца, один из которых погиб в аварии. Отмечается, что ДТП произошло в 20 километрах от села Лекечен Вилюйского района. Водитель автомобиля Toyota Ipsum, двигаясь со стороны города Якутска в сторону Верхневилюйского района, на 419-420 километре ФАД "Вилюй" совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство Scania, после чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado. "В результате ДТП погибли четыре человека, из них один новорождённый ребёнок. Получили травмы три человека, из них один новорожденный ребёнок. Ночью бригада медицины катастроф на вертолете АК "Полярные авиалинии" доставила в Якутск пострадавших. Взрослые находятся в РБ №2, новорожденный ребенок доставлен в перинатальный центр", - отметили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20241224/dtp-1991114422.html
https://ria.ru/20241223/kbr-1990817579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутск доставили троих пострадавших в крупном ДТП
Санавиация доставила в Якутск пострадавших в ДТП, где погибли четыре человека