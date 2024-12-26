https://ria.ru/20241226/gruziya-1991424313.html

Германия приостановила проекты поддержки Грузии

Германия приостановила проекты поддержки Грузии - РИА Новости, 26.12.2024

Германия приостановила проекты поддержки Грузии

Германия приостановила проекты поддержки Грузии на 200 миллионов евро и обсуждает со своими партнерами по ЕС санкции - от отмены безвизового режима для властей... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:50:00+03:00

2024-12-26T12:50:00+03:00

2024-12-26T12:50:00+03:00

в мире

грузия

германия

берлин (город)

анналена бербок

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987244711_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_7aa3ec47c780f8df8b66f84c3eae759a.jpg

БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости. Германия приостановила проекты поддержки Грузии на 200 миллионов евро и обсуждает со своими партнерами по ЕС санкции - от отмены безвизового режима для властей до введения адресных санкций, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "В последние недели и месяцы партия "Грузинская мечта" все дальше отдаляла страну от ЕС, что также серьезно ставит под угрозу многолетнее партнерство Грузии с Германией. В результате мы сократили сотрудничество с властями страны и приостановили проекты поддержки на сумму более 200 миллионов евро", - говорится в заявлении Бербок, опубликованном на официальном портале МИД ФРГ. Министр добавила, что одновременно Берлин обсуждает со своими партнерами по ЕС дальнейшие меры - "от отмены безвизового режима для ответственных лиц Грузии до введения целевых санкций". По словам главы МИД ФРГ, у "Грузинской мечты" антиевропейский курс, которым партия "сознательно заморозила процесс вступления Грузии в ЕС, фактически приостановив его". "В ЕС мы должны задуматься о формальной приостановке этого процесса в ответ на все более авторитарную политику "Грузинской мечты", - призвала Бербок, отметив, что присвоение статуса кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года было связано с четкими обязательствами по реформам. "Большинство граждан Грузии желают продолжения европейского пути для своей страны. Они носят Европу в сердце, а проевропейские протесты - это их голос", - добавила министр. Как сообщалось ранее, главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря договорились о введении визовых ограничений для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране. Сообщалось, что соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года. Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

https://ria.ru/20240917/mid-1973284562.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, германия, берлин (город), анналена бербок, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, евросоюз, еврокомиссия