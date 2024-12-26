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С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России - РИА Новости, 26.12.2024
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04:29 26.12.2024 (обновлено: 04:47 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/grazhdanstvo-1991355012.html
С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России
С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России - РИА Новости, 26.12.2024
С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России
Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов."По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек", — сказал он.По словам дипломата, большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.
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в мире, россия, болгария, великобритания
В мире, Россия, Болгария, Великобритания
С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России

Климов: около 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек", — сказал он.
По словам дипломата, большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.
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