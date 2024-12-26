https://ria.ru/20241226/grazhdanstvo-1991355012.html

С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России

С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России - РИА Новости, 26.12.2024

С 1992 года около 2,8 миллиона человек получили гражданство России

Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T04:29:00+03:00

2024-12-26T04:29:00+03:00

2024-12-26T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов."По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек", — сказал он.По словам дипломата, большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.

https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, болгария, великобритания