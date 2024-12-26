Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Жительница Севастополя получила 15 лет колонии за передачу данных о ЧФ Украине
© Генпрокуратура России/TelegramСевастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины
Севастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главного специалиста Государственного автономного учреждения Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды" Оксаны Сенеджук. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины. С 2006 года по 2014 год она работала в Севастопольской городской государственной администрации, а агент – в администрации Нахимовского района Севастополя. В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства на Украину, но продолжил поддерживать отношения с Сенеджук.
По его указанию в марте 2023 года Сенеджук проводила наблюдение, фотосъемку и передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Оксану Сенеджук виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - уточняется в релизе.
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за госизмену
6 декабря, 10:36