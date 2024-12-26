https://ria.ru/20241226/gosizmena-1991497639.html

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 26.12.2024

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:52:00+03:00

2024-12-26T16:52:00+03:00

2024-12-26T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главного специалиста Государственного автономного учреждения Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды" Оксаны Сенеджук. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины. С 2006 года по 2014 год она работала в Севастопольской городской государственной администрации, а агент – в администрации Нахимовского района Севастополя. В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства на Украину, но продолжил поддерживать отношения с Сенеджук. По его указанию в марте 2023 года Сенеджук проводила наблюдение, фотосъемку и передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Оксану Сенеджук виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987669325.html

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происшествия, украина, россия, севастополь