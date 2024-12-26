https://ria.ru/20241226/gosduma-1991467610.html

Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине

Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине - РИА Новости, 26.12.2024

Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине

Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя предложения Франции по Украине, отметил двуличность европейских деятелей и еще одно из бесчисленных доказательств... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:52:00+03:00

2024-12-26T14:52:00+03:00

2024-12-26T14:52:00+03:00

в мире

украина

амир хамитов

сергей лавров

госдума рф

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя предложения Франции по Украине, отметил двуличность европейских деятелей и еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада. Ранее МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об обращениях французских чиновников, полученных по закрытым каналам. По его словам, французские коллеги предлагали "наладить диалог" по поводу украинского конфликта, причем без всякого участия Украины. Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада... постоянные упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим. Иначе можно навсегда остаться в мировой истории не как "представители европейской цивилизации", которыми они так любят себя называть, а всего лишь как лицемерные лягушатники", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что европейские деятели не раз раз в публичной плоскости повторяли, что не собираются отступать от принципа "Ни слова об Украине без Украины", а теперь, по его словам, выясняется, что "картинка" снаружи и суть внутри не то что не совпадают, а полностью противоречат друг другу. "Россия никогда не отказывалась выслушать мирные предложения, если они есть. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за дипломатическое разрешение любых конфликтов. Но как можно относиться всерьез к предложениям, противоречащим официальной повестке их источника", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html

https://ria.ru/20241226/lavrov-1991397409.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, амир хамитов, сергей лавров, госдума рф, франция