Рейтинг@Mail.ru
Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/gosduma-1991467610.html
Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине
Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине
Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя предложения Франции по Украине, отметил двуличность европейских деятелей и еще одно из бесчисленных доказательств... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:52:00+03:00
2024-12-26T14:52:00+03:00
в мире
украина
амир хамитов
сергей лавров
госдума рф
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя предложения Франции по Украине, отметил двуличность европейских деятелей и еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада. Ранее МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об обращениях французских чиновников, полученных по закрытым каналам. По его словам, французские коллеги предлагали "наладить диалог" по поводу украинского конфликта, причем без всякого участия Украины. Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада... постоянные упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим. Иначе можно навсегда остаться в мировой истории не как "представители европейской цивилизации", которыми они так любят себя называть, а всего лишь как лицемерные лягушатники", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что европейские деятели не раз раз в публичной плоскости повторяли, что не собираются отступать от принципа "Ни слова об Украине без Украины", а теперь, по его словам, выясняется, что "картинка" снаружи и суть внутри не то что не совпадают, а полностью противоречат друг другу. "Россия никогда не отказывалась выслушать мирные предложения, если они есть. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за дипломатическое разрешение любых конфликтов. Но как можно относиться всерьез к предложениям, противоречащим официальной повестке их источника", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
https://ria.ru/20241226/lavrov-1991397409.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, амир хамитов, сергей лавров, госдума рф, франция
В мире, Украина, Амир Хамитов, Сергей Лавров, Госдума РФ, Франция
Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине

Депутат Хамитов назвал предложение Франции по Украине двуличным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя предложения Франции по Украине, отметил двуличность европейских деятелей и еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада.
Ранее МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
Вчера, 10:23
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об обращениях французских чиновников, полученных по закрытым каналам. По его словам, французские коллеги предлагали "наладить диалог" по поводу украинского конфликта, причем без всякого участия Украины. Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада... постоянные упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим. Иначе можно навсегда остаться в мировой истории не как "представители европейской цивилизации", которыми они так любят себя называть, а всего лишь как лицемерные лягушатники", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что европейские деятели не раз раз в публичной плоскости повторяли, что не собираются отступать от принципа "Ни слова об Украине без Украины", а теперь, по его словам, выясняется, что "картинка" снаружи и суть внутри не то что не совпадают, а полностью противоречат друг другу.
"Россия никогда не отказывалась выслушать мирные предложения, если они есть. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за дипломатическое разрешение любых конфликтов. Но как можно относиться всерьез к предложениям, противоречащим официальной повестке их источника", - добавил парламентарий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Лавров высказался о перемирии на Украине
Вчера, 11:05
 
В миреУкраинаАмир ХамитовСергей ЛавровГосдума РФФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала