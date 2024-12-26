https://ria.ru/20241226/dnepr-1991424568.html

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.12.2024

Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:52:00+03:00

2024-12-26T12:52:00+03:00

2024-12-26T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)