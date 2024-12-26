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Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.12.2024
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12:52 26.12.2024 (обновлено: 12:53 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/dnepr-1991424568.html
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.12.2024
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:52:00+03:00
2024-12-26T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
херсонская область
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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