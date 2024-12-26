Уровень жизни в Британии при Стармере может упасть, считает эксперт
Telegraph: ВВП на душу населения в Британии при Стармере будет отставать от США
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Потенциальная стагнация уровня жизни в Великобритании на фоне премьерства Кира Стармера приведет тому, что к 2039 году британская экономика по ВВП на душу населения будет ближе к южноамериканской Гайане, чем к Соединенным Штатам, приводит газета Telegraph мнение эксперта лондонского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) Пушпина Сингха.
Стармер сделал повышение уровня жизни в стране одним из приоритетов своего правительства. Однако ранее в декабре он признал, что для этого "потребуется некоторое время" и что правительство не способно все решить "к Рождеству".
"По прогнозам, ВВП на душу населения будет значительно отставать от США и приближаться к развивающимся рынкам, как Гайана, что свидетельствует о потенциальной стагнации уровня жизни под руководством сэра Кира Стармера", - приводит газета мнение Сингха.
Отмечается, что к 2039 году этот показатель составит для Великобритании около 86 тысяч долларов, тогда как у США он будет достигать 148 тысяч, а у Гайаны – около 78,6 тысячи. Кроме того, в течение следующих пяти лет рост ВВП на душу населения в Британии будет одним из самых слабых в группе "Большой семерки", отставая от США, Японии, Италии и ФРГ, прогнозируют в CEBR.
Как считает эксперт, прогноз показывает, что Великобритания рискует "отстать в глобальной экономической гонке". По его словам, снижение производительности труда и увеличение расходов на социальное обеспечение со времен пандемии привели в конечном счете к росту налогов. Эксперт отметил, что у Британии проблемы с ростом производительности труда, особенно в государственном секторе, который по этому параметру не достигает уровня 1997 года.