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Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской - РИА Новости, 26.12.2024
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15:33 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской - РИА Новости, 26.12.2024
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской
Актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме "Марафон желаний", дала показания по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:33:00+03:00
2024-12-26T15:33:00+03:00
москва
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме "Марафон желаний", дала показания по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. По ее словам, их с Блиновской связывают дружеские отношения, они обе интересовались искусством, театром, кулинарией, занимались благотворительностью, их дети общались. "Мне, как творческому человеку, человеку с высшим образованием, были очень любопытны ее задания, они были очень творческими. Это был настоящий бум - настолько популярно и круто, что среди моих знакомых нет ни одного человека, не прошедшего ее марафоны, это был настоящий культ. Задания были совершенно безобидными и не провоцирующими никаких негативных последствий", - сказала Цуканова-Котт. На вопрос прокурора она ответила, что Блиновская не просила ее оформлять ИП и передавать ей данные. Цуканова-Котт сыграла эпизодическую роль в фильме "Марафон желаний", также в нем есть камео самой Блиновской. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
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москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской

Актриса из "Марафона желаний Цуканова-Котт дала показания по делу Блиновской

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме "Марафон желаний", дала показания по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
По ее словам, их с Блиновской связывают дружеские отношения, они обе интересовались искусством, театром, кулинарией, занимались благотворительностью, их дети общались.
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"Мне, как творческому человеку, человеку с высшим образованием, были очень любопытны ее задания, они были очень творческими. Это был настоящий бум - настолько популярно и круто, что среди моих знакомых нет ни одного человека, не прошедшего ее марафоны, это был настоящий культ. Задания были совершенно безобидными и не провоцирующими никаких негативных последствий", - сказала Цуканова-Котт.
На вопрос прокурора она ответила, что Блиновская не просила ее оформлять ИП и передавать ей данные.
Цуканова-Котт сыграла эпизодическую роль в фильме "Марафон желаний", также в нем есть камео самой Блиновской.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
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