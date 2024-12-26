https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html

Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской

Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской - РИА Новости, 26.12.2024

Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской

Актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме "Марафон желаний", дала показания по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:33:00+03:00

2024-12-26T15:33:00+03:00

2024-12-26T15:33:00+03:00

москва

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Актриса Анна Цуканова-Котт, снимавшаяся в эпизодической роли в фильме "Марафон желаний", дала показания по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. По ее словам, их с Блиновской связывают дружеские отношения, они обе интересовались искусством, театром, кулинарией, занимались благотворительностью, их дети общались. "Мне, как творческому человеку, человеку с высшим образованием, были очень любопытны ее задания, они были очень творческими. Это был настоящий бум - настолько популярно и круто, что среди моих знакомых нет ни одного человека, не прошедшего ее марафоны, это был настоящий культ. Задания были совершенно безобидными и не провоцирующими никаких негативных последствий", - сказала Цуканова-Котт. На вопрос прокурора она ответила, что Блиновская не просила ее оформлять ИП и передавать ей данные. Цуканова-Котт сыграла эпизодическую роль в фильме "Марафон желаний", также в нем есть камео самой Блиновской. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

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москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия