https://ria.ru/20241226/aktau-1991531132.html
Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии
Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.12.2024
Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии
Двое эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян в крайне тяжёлом состоянии с множественными травмами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:00:00+03:00
2024-12-26T19:00:00+03:00
2024-12-26T19:01:00+03:00
происшествия
актау
россия
казахстан
михаил мурашко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двое эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян в крайне тяжёлом состоянии с множественными травмами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Двое крайне тяжёлых, с множественными травмами. Один пациент лёгкий, и остальные средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html
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происшествия, актау, россия, казахстан, михаил мурашко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Россия, Казахстан, Михаил Мурашко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии
Мурашко: двое эвакуированных после ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии