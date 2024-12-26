https://ria.ru/20241226/aktau-1991531132.html

Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.12.2024

Двое пострадавших при ЧП в Актау россиян в крайне тяжелом состоянии

Двое эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян в крайне тяжёлом состоянии с множественными травмами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:00:00+03:00

2024-12-26T19:00:00+03:00

2024-12-26T19:01:00+03:00

происшествия

актау

россия

казахстан

михаил мурашко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двое эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян в крайне тяжёлом состоянии с множественными травмами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Двое крайне тяжёлых, с множественными травмами. Один пациент лёгкий, и остальные средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html

актау

россия

казахстан

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происшествия, актау, россия, казахстан, михаил мурашко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный