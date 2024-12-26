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Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы - РИА Новости, 26.12.2024
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13:43 26.12.2024 (обновлено: 14:30 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/aktau-1991448565.html
Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы
Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы - РИА Новости, 26.12.2024
Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы
Девятерых россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, доставили в столичные клиники, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:43:00+03:00
2024-12-26T14:30:00+03:00
актау
казахстан
происшествия
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Девятерых россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, доставили в столичные клиники, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы."Центр экстренной медицинской помощи и бригады московской скорой доставили пострадавших в крушении самолета в Казахстане в московские и федеральные медицинские учреждения", — говорится в публикации.Двоих пострадавших привезли в Институт скорой помощи имени Склифосовского, уточнили в депздраве. Врачи уже начали оказывать им помощь. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое.Специалисты сделают все возможное для спасения жизней пациентов и восстановления их здоровья, подчеркнули в ведомстве.Россиян эвакуировали из Казахстана спецбортом МЧС. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава.Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.
https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html
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актау, казахстан, происшествия, крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, Происшествия, Крушение рейса Баку — Грозный
Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы

Девять пострадавших в крушении самолета в Актау доставили в московские клиники

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский
Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Девятерых россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, доставили в столичные клиники, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
"Центр экстренной медицинской помощи и бригады московской скорой доставили пострадавших в крушении самолета в Казахстане в московские и федеральные медицинские учреждения", — говорится в публикации.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау
Вчера, 11:34
Двоих пострадавших привезли в Институт скорой помощи имени Склифосовского, уточнили в депздраве. Врачи уже начали оказывать им помощь. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое.
Специалисты сделают все возможное для спасения жизней пациентов и восстановления их здоровья, подчеркнули в ведомстве.
Россиян эвакуировали из Казахстана спецбортом МЧС. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава.
Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
АктауКазахстанПроисшествияКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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