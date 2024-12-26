https://ria.ru/20241226/aktau-1991448565.html

Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы

Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы - РИА Новости, 26.12.2024

Девять пострадавших в Актау доставили в московские больницы

Девятерых россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, доставили в столичные клиники, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:43:00+03:00

2024-12-26T13:43:00+03:00

2024-12-26T14:30:00+03:00

актау

казахстан

происшествия

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Девятерых россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, доставили в столичные клиники, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы."Центр экстренной медицинской помощи и бригады московской скорой доставили пострадавших в крушении самолета в Казахстане в московские и федеральные медицинские учреждения", — говорится в публикации.Двоих пострадавших привезли в Институт скорой помощи имени Склифосовского, уточнили в депздраве. Врачи уже начали оказывать им помощь. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое.Специалисты сделают все возможное для спасения жизней пациентов и восстановления их здоровья, подчеркнули в ведомстве.Россиян эвакуировали из Казахстана спецбортом МЧС. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава.Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.

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актау, казахстан, происшествия, крушение рейса баку — грозный