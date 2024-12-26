https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html

В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау

В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, передает агентство "Информбюро". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:34:00+03:00

2024-12-26T11:34:00+03:00

2024-12-26T12:38:00+03:00

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АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, передает агентство "Информбюро". "Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления", — сказал он.Политик подчеркнул, что характер повреждений самолета, причины авиакатастрофы пока неизвестны. Работает специальная комиссия с участием представителей соответствующих структур Казахстана, Азербайджана и России, и затем она сделает свои выводы, добавил Ашимбаев. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

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в мире, казахстан, актау, россия, маулен ашимбаев, крушение рейса баку — грозный