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В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
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11:34 26.12.2024 (обновлено: 12:38 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html
В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау
В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау
Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, передает агентство "Информбюро". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:34:00+03:00
2024-12-26T12:38:00+03:00
в мире
казахстан
актау
россия
маулен ашимбаев
крушение рейса баку — грозный
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АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, передает агентство "Информбюро". "Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления", — сказал он.Политик подчеркнул, что характер повреждений самолета, причины авиакатастрофы пока неизвестны. Работает специальная комиссия с участием представителей соответствующих структур Казахстана, Азербайджана и России, и затем она сделает свои выводы, добавил Ашимбаев. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html
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в мире, казахстан, актау, россия, маулен ашимбаев, крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Актау, Россия, Маулен Ашимбаев, Крушение рейса Баку — Грозный
В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау

Спикер сената Казахстана назвал сообщения об обстреле самолета спекуляциями

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, передает агентство "Информбюро".
"Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления", — сказал он.
Политик подчеркнул, что характер повреждений самолета, причины авиакатастрофы пока неизвестны. Работает специальная комиссия с участием представителей соответствующих структур Казахстана, Азербайджана и России, и затем она сделает свои выводы, добавил Ашимбаев.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау
25 декабря, 23:07
 
В миреКазахстанАктауРоссияМаулен АшимбаевКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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