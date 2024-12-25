https://ria.ru/20241225/trevoga-1991126697.html

В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

В Киеве повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024

В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:39:00+03:00

2024-12-25T06:39:00+03:00

2024-12-25T06:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве и указанных областях была объявлена с 01.58 мск по 06.30 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Там она продолжает действовать. Также тревога звучала в Киеве, но после была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991123892.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины