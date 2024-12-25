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Госавтоинспекция: световозвращатели должны быть у каждого пешехода - РИА Новости, 25.12.2024
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08:00 25.12.2024 (обновлено: 13:37 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gosavtoinspektsiya-1989687604.html
Госавтоинспекция: световозвращатели должны быть у каждого пешехода
Госавтоинспекция: световозвращатели должны быть у каждого пешехода - РИА Новости, 25.12.2024
Госавтоинспекция: световозвращатели должны быть у каждого пешехода
С начала текущего года в России зафиксировано свыше 30 тысяч дорожно-транспортных происшествий из-за наездов на пешеходов, это на 3,6% ниже по сравнению с 2023... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:00:00+03:00
2024-12-25T13:37:00+03:00
общество
авто
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С начала текущего года в России зафиксировано свыше 30 тысяч дорожно-транспортных происшествий из-за наездов на пешеходов, это на 3,6% ниже по сравнению с 2023 годом, при этом использование световозвращателей позволяет сделать людей более заметными в темное время суток, что в свою очередь способствует снижению аварийности с этой категорией участников дорожного движения, отметили в Госавтоинспекции МВД России.В ведомстве напомнили, что каждый случай – это не только цифры, но и личные трагедии, которые требуют проведения точечной профилактической работы с одной из самых незащищенных категорией участников дорожного движения.Число погибших в автоавариях пешеходов за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2% и составило чуть более 2,9 тысячи человек, ранения в таких ДТП получили 28,7 тысячи человек (снижение на 3,9% в сравнении с 2023 годом). В статистике аварийности прослеживается тенденция – большинство ДТП с пешеходами приходится на нерегулируемые пешеходные переходы, причем, и в светлое (порядка 35,5% от общего количества ДТП), и в темное время суток. Под колесами автомобилей более 200 погибших в этом году людей оказались в условиях недостаточной видимости – в вечернее или ночное время."Важно обратить внимание всех пешеходов, что они имеют право выходить на проезжую часть по пешеходному переходу только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен. Одновременно с этим абсолютно все пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части должны использовать в темное время суток световозвращающие элементы – это может быть специальная лента на одежде, подвеска или браслет. Родителям при этом необходимо проследить за тем, чтобы световозвращатели в обязательном порядке имели дети. Лучше всего крепить их на одежде: на высоте около 80-100 сантиметров от земли – в районе бедер или груди взрослого, головы – у ребенка и, что важно, – со всех сторон. Водитель так заметит пешехода раньше", – рекомендует начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Световозвращатели должны быть хорошо видны водителям со всех сторон. Также на время перехода нужно убирать зонты и снимать капюшоны, препятствующие обзору проезжей части.В Госавтоинспекции также обратили внимание на то, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, безопаснее всего – по подземному или надземному. Если существует возможность добраться до регулируемого пешеходного перехода со светофором как альтернативе близлежащего, но нерегулируемого, лучше это сделать. Водителей призывают заранее притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, вблизи образовательных организаций – в обязательном порядке, обращать внимание на дорожные знаки и специальную подсветку, которая организована у тех пешеходных переходов, где наиболее часто фиксируются такого рода ДТП.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html
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общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
Госавтоинспекция: световозвращатели должны быть у каждого пешехода

В Госавтоинспекции сообщили о необходимости использовать световозвращатели

© Госавтоинспекция МВД РоссииВ Госавтоинспекции сообщили о необходимости использовать световозвращатели
В Госавтоинспекции сообщили о необходимости использовать световозвращатели - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Госавтоинспекция МВД России
В Госавтоинспекции сообщили о необходимости использовать световозвращатели
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С начала текущего года в России зафиксировано свыше 30 тысяч дорожно-транспортных происшествий из-за наездов на пешеходов, это на 3,6% ниже по сравнению с 2023 годом, при этом использование световозвращателей позволяет сделать людей более заметными в темное время суток, что в свою очередь способствует снижению аварийности с этой категорией участников дорожного движения, отметили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве напомнили, что каждый случай – это не только цифры, но и личные трагедии, которые требуют проведения точечной профилактической работы с одной из самых незащищенных категорией участников дорожного движения.
Из-за ошибок в выборе скорости происходит пятая часть ДТП - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Число погибших в автоавариях пешеходов за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2% и составило чуть более 2,9 тысячи человек, ранения в таких ДТП получили 28,7 тысячи человек (снижение на 3,9% в сравнении с 2023 годом). В статистике аварийности прослеживается тенденция – большинство ДТП с пешеходами приходится на нерегулируемые пешеходные переходы, причем, и в светлое (порядка 35,5% от общего количества ДТП), и в темное время суток. Под колесами автомобилей более 200 погибших в этом году людей оказались в условиях недостаточной видимости – в вечернее или ночное время.
"Важно обратить внимание всех пешеходов, что они имеют право выходить на проезжую часть по пешеходному переходу только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен. Одновременно с этим абсолютно все пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части должны использовать в темное время суток световозвращающие элементы – это может быть специальная лента на одежде, подвеска или браслет. Родителям при этом необходимо проследить за тем, чтобы световозвращатели в обязательном порядке имели дети. Лучше всего крепить их на одежде: на высоте около 80-100 сантиметров от земли – в районе бедер или груди взрослого, головы – у ребенка и, что важно, – со всех сторон. Водитель так заметит пешехода раньше", – рекомендует начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Световозвращатели должны быть хорошо видны водителям со всех сторон. Также на время перехода нужно убирать зонты и снимать капюшоны, препятствующие обзору проезжей части.
В Госавтоинспекции также обратили внимание на то, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, безопаснее всего – по подземному или надземному. Если существует возможность добраться до регулируемого пешеходного перехода со светофором как альтернативе близлежащего, но нерегулируемого, лучше это сделать. Водителей призывают заранее притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, вблизи образовательных организаций – в обязательном порядке, обращать внимание на дорожные знаки и специальную подсветку, которая организована у тех пешеходных переходов, где наиболее часто фиксируются такого рода ДТП.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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Госавтоинспекция сообщила о снижении числа погибших в ДТП детей
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