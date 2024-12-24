https://ria.ru/20241224/yazyk-1991074744.html

Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите

Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите - РИА Новости, 24.12.2024

Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите

Кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите, сообщил во вторник представитель правительства в РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:15:00+03:00

2024-12-24T18:15:00+03:00

2024-12-24T18:22:00+03:00

в мире

украина

молдавия

верховная рада украины

киев

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков". По его словам, согласно изменениям предлагаться понятие "языки меньшинств" заменить на "миноритарные языки". Согласно положениям ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой опубликован на сайте Рады, следует, что ее положения применяются к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому. "Предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный хартией. В частности, предусмотрено, что на Украине положения хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Таким образом, из перечня исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, а вместо еврейского - иврит. Кроме того, исключается молдавский язык, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским. В обновленный список языков добавился чешский.

https://ria.ru/20241209/yazyk-1775168995.html

https://ria.ru/20241224/russkiy-1990972760.html

украина

молдавия

киев

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, верховная рада украины, киев, россия, белоруссия