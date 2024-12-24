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Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите - РИА Новости, 24.12.2024
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18:15 24.12.2024 (обновлено: 18:22 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/yazyk-1991074744.html
Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите
Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите - РИА Новости, 24.12.2024
Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите
Кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите, сообщил во вторник представитель правительства в РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:15:00+03:00
2024-12-24T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков". По его словам, согласно изменениям предлагаться понятие "языки меньшинств" заменить на "миноритарные языки". Согласно положениям ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой опубликован на сайте Рады, следует, что ее положения применяются к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому. "Предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный хартией. В частности, предусмотрено, что на Украине положения хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Таким образом, из перечня исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, а вместо еврейского - иврит. Кроме того, исключается молдавский язык, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским. В обновленный список языков добавился чешский.
https://ria.ru/20241209/yazyk-1775168995.html
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в мире, украина, молдавия, верховная рада украины, киев, россия, белоруссия
В мире, Украина, Молдавия, Верховная Рада Украины, Киев, Россия, Белоруссия
Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите

Киев намерен исключить русский и белорусский языки из перечня подлежащих защите

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков". По его словам, согласно изменениям предлагаться понятие "языки меньшинств" заменить на "миноритарные языки".
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Согласно положениям ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой опубликован на сайте Рады, следует, что ее положения применяются к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.
"Предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный хартией. В частности, предусмотрено, что на Украине положения хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Таким образом, из перечня исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, а вместо еврейского - иврит. Кроме того, исключается молдавский язык, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским. В обновленный список языков добавился чешский.
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