РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*
РКН выявил 60 фактов распространения Курбангалеевой материалов иноагентов
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роскомнадзор выявил 60 фактов распространения признанной иноагентом бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"За период с июня 2023 года по май 2024 года Роскомнадзором выявлено 60 фактов распространения Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, выключенных в реестр иностранных агентов", - сказано в документах.
Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами".
Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции".
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
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