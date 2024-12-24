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РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой* - РИА Новости, 24.12.2024
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05:47 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой* - РИА Новости, 24.12.2024
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*
сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:47:00+03:00
2024-12-24T05:47:00+03:00
россия
прага
фарида курбангалеева
илья пономарев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
youtube
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роскомнадзор выявил 60 фактов распространения признанной иноагентом бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "За период с июня 2023 года по май 2024 года Роскомнадзором выявлено 60 фактов распространения Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, выключенных в реестр иностранных агентов", - сказано в документах. Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами". Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции". В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html
https://ria.ru/20241220/zhurnalistka-1990482030.html
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россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Россия, Прага, Фарида Курбангалеева, Илья Пономарев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*

РКН выявил 60 фактов распространения Курбангалеевой материалов иноагентов

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роскомнадзор выявил 60 фактов распространения признанной иноагентом бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"За период с июня 2023 года по май 2024 года Роскомнадзором выявлено 60 фактов распространения Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, выключенных в реестр иностранных агентов", - сказано в документах.
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб
12 ноября, 16:16
Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами".
Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции".
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Журналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов
20 декабря, 17:36
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
17 сентября, 04:29
 
РоссияПрагаФарида КурбангалееваИлья ПономаревФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)YouTube
 
 
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