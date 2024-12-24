https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html

РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*

РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой* - РИА Новости, 24.12.2024

РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*

сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:47:00+03:00

2024-12-24T05:47:00+03:00

2024-12-24T05:47:00+03:00

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прага

фарида курбангалеева

илья пономарев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

youtube

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Роскомнадзор выявил 60 фактов распространения признанной иноагентом бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, также включенных в соответствующий реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "За период с июня 2023 года по май 2024 года Роскомнадзором выявлено 60 фактов распространения Курбангалеевой* сообщений и материалов лиц, выключенных в реестр иностранных агентов", - сказано в документах. Ранее Курбангалеева* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде. Как стало известно в ходе заседания из материалов дела, она "создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами". Также, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, экс-телеведущая "осуществляет подготовку материалов для интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ", которые также включены в реестр иностранных агентов, либо признаны нежелательными в РФ. Кроме того, уточняется в документах, на ресурсах Курбангалеевой* "распространяются сообщения и материалы с критикой российских властей и специальной военной операции". В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html

https://ria.ru/20241220/zhurnalistka-1990482030.html

https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html

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россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube