https://ria.ru/20241224/muzeizimoy-1990825359.html

Как оказаться в русской сказке: десять музеев, которые нужно посетить зимой

Как оказаться в русской сказке: десять музеев, которые нужно посетить зимой - РИА Новости, 24.12.2024

Как оказаться в русской сказке: десять музеев, которые нужно посетить зимой

Древняя архитектура Великого Новгорода и Суздаля, гонки на собачьих упряжках и мир крестьянских традиций на острове Кижи, катание на тройках в Царском Селе:... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:35:00+03:00

2024-12-24T09:35:00+03:00

2024-12-24T09:35:00+03:00

музейные маршруты россии

александрия

павловск

николай i

александра федоровна

владимиро-суздальский музей-заповедник

кижи (музей-заповедник)

архангельская область

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Древняя архитектура Великого Новгорода и Суздаля, гонки на собачьих упряжках и мир крестьянских традиций на острове Кижи, катание на тройках в Царском Селе: знаменитые фонтаны Петергофа под снегом и каток напротив Екатерининского дворца – в новогодние каникулы в музеях под открытым небом можно гулять, развлекаться и отдыхать, дышать свежим и буквально хрустальным воздухом, любоваться романтическими пейзажами. Рассказываем о музеях, где можно не только здорово провести время, но и сделать красивые фото.Музей-заповедник "Малые Корелы"Более полувека назад эта деревня стала превращаться в музей деревянного зодчества под открытым небом. Сегодня здесь находится более 100 разного рода построек, в основном из Архангельской области. Самая ранняя – XVI века. Музей также обладает несколькими коллекциями, самая большая – собрание деревянных предметов, почти семь тысяч экспонатов.В музее уже украсили живую елку и лепят снеговиков. Январские каникулы начнутся с "Веселого Новогодия" для детей. 7 января отметят Рождество – в этот день в музее пройдут настоящие деревенские гуляния с рождественской звездой и обходом домов с христославцами из фольклорно-этнографического театра "Новиця". Можно будет посмотреть рождественский вертеп, насладиться колокольным звоном и погулять по ярмарке мастеров. 12 января – "Святки в северной деревне" с ряжеными и святочными играми.Кирилло-Белозерский музей-заповедникСтаринный Кирилло-Белозерский монастырь занимает территорию в 12 гектаров. В прошлом – один из центров духовной и экономической жизни русского средневековья, сегодня – потрясающий музей. На его территории находятся постройки XV-XVIII веков: 11 храмов, монастырские кельи, Трапезная и Казенные палаты, колокольня – всего более 40 зданий, которые отгорожены от внешнего мира могучими крепостными стенами.В праздники здесь пройдет программа "От Рождества до Крещения" и фестиваль "Свет Рождества". Помимо прогулок и экскурсий по территории и постоянных выставок, здесь сыграют спектакль Вологодского драматического театра, зазвучит классика в современных аранжировках.Новгородский музей-заповедникНе привычный Дед Мороз, а древний зимний дух из фольклорных преданий Дед Трескун. Этого героя буквально вернули к жизни в Новгородском музее-заповеднике. Он же станет главным героем праздников в Новгородском Кремле. Музей-заповедник сегодня объединяет фактически все музеи и древние постройки старинного города и области, в том числе на Валдае и в Старой Руссе.Еще одна площадка – Музей народного деревянного зодчества "Витославицы", где в начале января пройдет "Святочное Новогодье". Катания на санных упряжках, святочные обряды и народные игры, театрализованные действия со сказочными персонажами – все это позволит окунуться в мир крестьянской культуры с ее обычаями и традициями.Музей-заповедник "Петергоф"В зимние праздники ландшафты знаменитого Петергофа выглядят непривычно: нет толп туристов, четко очерчена геометрия регулярных аллей Нижнего парка, романтичные тропинки парка Александрия скрыты под снегом от глаз. Кстати, этот дворцово-парковый ансамбль, часть Петергофа, так назван в честь супруги Николая I Александры Федоровны. Именно в первой половине XIX века здесь появились постройки в готическом стиле и был сформирован пейзажный романтический парк.В дни новогодних каникул и даже 31 декабря и 1 января будут открыты Нижний парк, Верхний сад, парки Александрия и Ораниенбаум. Здесь можно не только наслаждаться природой и дышать свежим воздухом, но и кормить белок и птиц. Со 2 января откроются Большой Петергофский дворец, Особая кладовая, Большой Меншиковский дворец, Павильон Катальной горки и открытое хранение образцов исторической флоры в Большой Оранжерее. Для юных посетителей музей-заповедник приготовил специальные новогодние программы и мастер-классы.Соловецкий музей-заповедникНе секрет, что многие художники и фотографы ищут тишины и уединения. Одно из мест, где все это можно обрести – Соловецкие острова. Зимой здесь практически безлюдно и можно доехать на снегоходе до тех мест, куда летом попасть гораздо сложнее. Можно гулять в окружении многовековых стен Соловецкой крепости, восхищаясь их величием, а замерзнув, согреться в стенах Соловецкого музея – здесь всегда открыты экспозиции.Соловки – это про духовность и познание себя. По утрам двери храма открыты для прихожан, а о начале службы возвещают соловецкие колокола. А еще здесь можно изучать следы зайцев, лисиц и лосей. Кстати, к концу зимы на лед будут выходить, чтобы погреться, нерпы и морские зайцы (вид тюленей). И, конечно, здесь можно любоваться на северное сияние – оно случается часто в различных цветах и оттенках.Музей-заповедник "Царское село"Кататься на коньках и любоваться на знаменитый Екатерининский дворец – такое возможно только в Царском селе. На Треугольной площади заливают каток, с которого открывается прекрасный вид на творение архитектора Растрелли. Зимой по царскосельским паркам можно проехать в санях, запряженных орловскими рысаками, нужно только заранее записаться. А можно просто гулять по трем паркам – Екатерининскому, Александровскому и Баболовскому.Лучшие экспозиции музея-заповедника также открыты зимой. Это Екатерининский и Александровский дворцы, павильон "Арсенал", Ратная палата. В морозный день особую теплоту можно ощутить в легендарной Янтарной комнате.Суздальский КремльТысячелетний город не случайно многие годы остается одним из любых мест для путешественников. Спасо-Евфимиев монастырь станет местом духовного сосредоточения: здесь традиционно будет звучать Мужской хор обители, а в первые январские дни состоится серия концертов с участием суздальского гусляра-сказителя Александра Леонова и группы "Лучина". В Музее деревянного зодчества с 4 по 7 января детям покажут вертепное представление, а в сам праздник Рождества пройдут святки.К Новому году Владимиро-Суздальский музей-заповедник открыл в Суздальском кремле две атмосферные выставки. Первая – наиболее полное собрание работ Бориса Кустодиева. Вторая – "Я есть цвет", в которой журналист и публицист Алена Долецкая выступила как куратор. Через образ цветка в искусстве она погружает зрителей в мир вечных ценностей.Музей-заповедник "Павловск"Павел I под снегом – одна из скульптур в знаменитом парке Павловского дворца, летней резиденции этого императора. Зимой здесь непривычно тихо. Дворец открыт для посетителей, и, в отличие от летних месяцев, можно рассмотреть все в спокойной обстановке. Шедевры декоративно-прикладного искусства в парадных залах некогда были подарены владельцам Павловска европейскими монархами или же создавались по августейшему заказу лучшими императорскими фабриками России. Многочисленные роскошные подарки, представленные в постоянной экспозиции, создают во дворце атмосферу праздника, особенно в предновогодние дни.Павловск – прекрасное место для семейного отдыха. На заснеженных дорожках парка встречаются белки – их смело можно кормить фундуком. Для любителей лыж открыта павловская лыжня, а возница конной упряжки готов отправиться в путь по безграничным просторам парка.Музей-заповедник "Кижи"Знаменитые Кижи – это настоящая зимняя сказка, местные жители утверждают, что Карелия зимой особенно красива. На белоснежном фоне Онежского озера среди строгого великолепия северной природы всемирно известный Кижский архитектурный ансамбль выглядит еще более величественно и торжественно.В новогодние каникулы здесь можно будет прогуляться по главным достопримечательностям острова, подняться на самую высокую видовую точку. В дополнение к памятникам архитектуры и прекрасным видам – финские сани, народные игры, экстремальные лыжные марафоны и гонки на собачьих упряжках, ароматный чай из самовара и настоящие карельские пирожки-калитки из печи.Псковский музей-заповедникПсков, где фактически весь исторический центр огорожен крепостными стенами – один из красивейших древних городов. Здесь можно прогуляться по могучему Псковском кремлю, подняться на стены или башни псковской крепости, откуда отрываются прекрасные виды на город в снегу. В Поганкиных палатах, названных так по фамилии их владельца, расположена прекрасная картинная галерея. Еще одно хорошо сохранившееся место, некогда жилые палаты – ламповый Двор Постникова.Специально к Новому году музей подготовил разные события и мастер-классы для детей и взрослых. Здесь будут рассказывать о традициях празднования Нового года на Руси и в советское время, покажут настоящий вертеп и даже проведут бал в кремле.

александрия

павловск

архангельская область

кирилло-белозерский монастырь

соловки

псков

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