Как оказаться в русской сказке: десять музеев, которые нужно посетить зимой
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Рождественская звезда на фоне дома-двора А.Ф. Пухова из деревни Большой Халуй (1812 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
Читать ria.ru в
Древняя архитектура Великого Новгорода и Суздаля, гонки на собачьих упряжках и мир крестьянских традиций на острове Кижи, катание на тройках в Царском Селе: знаменитые фонтаны Петергофа под снегом и каток напротив Екатерининского дворца – в новогодние каникулы в музеях под открытым небом можно гулять, развлекаться и отдыхать, дышать свежим и буквально хрустальным воздухом, любоваться романтическими пейзажами. Рассказываем о музеях, где можно не только здорово провести время, но и сделать красивые фото.
Музей-заповедник "Малые Корелы"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Ветряная мельница-шатровка из деревни Кожпоселок (1902 г.)
Ветряная мельница-шатровка из деревни Кожпоселок (1902 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Крыльцо дома-двора В.Я. Клокотова из деревни Заозерье (1879 г.)
Крыльцо дома-двора В.Я. Клокотова из деревни Заозерье (1879 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Огонь в русской печи: взгляд через окно в боковуше дома-двора крестьянина Николая Лимонникова из деревни Елкино (нач. ХХ века)
Огонь в русской печи: взгляд через окно в боковуше дома-двора крестьянина Николая Лимонникова из деревни Елкино (нач. ХХ века)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
3 из 3
Ветряная мельница-шатровка из деревни Кожпоселок (1902 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
1 из 3
Крыльцо дома-двора В.Я. Клокотова из деревни Заозерье (1879 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
2 из 3
Огонь в русской печи: взгляд через окно в боковуше дома-двора крестьянина Николая Лимонникова из деревни Елкино (нач. ХХ века)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
3 из 3
Более полувека назад эта деревня стала превращаться в музей деревянного зодчества под открытым небом. Сегодня здесь находится более 100 разного рода построек, в основном из Архангельской области. Самая ранняя – XVI века. Музей также обладает несколькими коллекциями, самая большая – собрание деревянных предметов, почти семь тысяч экспонатов.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Дом-двор М.А. Третьякова из деревни Гарь (XIX в.)
Дом-двор М.А. Третьякова из деревни Гарь (XIX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Копия обетного креста из деревни Козьмогородская, сооруженного на берегу реки Мезени в 1899 году
Копия обетного креста из деревни Козьмогородская, сооруженного на берегу реки Мезени в 1899 году
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"Дом-двор Русиновых из деревни Кондратовская (XIX в.)
Дом-двор Русиновых из деревни Кондратовская (XIX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
3 из 3
Дом-двор М.А. Третьякова из деревни Гарь (XIX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
1 из 3
Копия обетного креста из деревни Козьмогородская, сооруженного на берегу реки Мезени в 1899 году
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
2 из 3
Дом-двор Русиновых из деревни Кондратовская (XIX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Малые Корелы"
3 из 3
В музее уже украсили живую елку и лепят снеговиков. Январские каникулы начнутся с "Веселого Новогодия" для детей. 7 января отметят Рождество – в этот день в музее пройдут настоящие деревенские гуляния с рождественской звездой и обходом домов с христославцами из фольклорно-этнографического театра "Новиця". Можно будет посмотреть рождественский вертеп, насладиться колокольным звоном и погулять по ярмарке мастеров. 12 января – "Святки в северной деревне" с ряжеными и святочными играми.
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаЦерковь Преображения Господня (1595 г.)
Церковь Преображения Господня (1595 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаВологодская (XVII в.), Казанская (XVII в.) и Московская (XVII в.) башни ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря.
Вологодская (XVII в.), Казанская (XVII в.) и Московская (XVII в.) башни ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря.
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаЦерковь Архангела Гавриила (XVI в.), колокольня (1757-1761), трапезная палата с церковью Введения (1519 г.), церковь Преображения Господня (1595 г.) в обрамлении крепостных стен XVI столетия
Церковь Архангела Гавриила (XVI в.), колокольня (1757-1761), трапезная палата с церковью Введения (1519 г.), церковь Преображения Господня (1595 г.) в обрамлении крепостных стен XVI столетия
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
3 из 3
Церковь Преображения Господня (1595 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
1 из 3
Вологодская (XVII в.), Казанская (XVII в.) и Московская (XVII в.) башни ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря.
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
2 из 3
Церковь Архангела Гавриила (XVI в.), колокольня (1757-1761), трапезная палата с церковью Введения (1519 г.), церковь Преображения Господня (1595 г.) в обрамлении крепостных стен XVI столетия
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
3 из 3
Старинный Кирилло-Белозерский монастырь занимает территорию в 12 гектаров. В прошлом – один из центров духовной и экономической жизни русского средневековья, сегодня – потрясающий музей. На его территории находятся постройки XV-XVIII веков: 11 храмов, монастырские кельи, Трапезная и Казенные палаты, колокольня – всего более 40 зданий, которые отгорожены от внешнего мира могучими крепостными стенами.
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаВид через залив Сиверского озера на Свиточную башню (XVI в.) и ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря
Вид через залив Сиверского озера на Свиточную башню (XVI в.) и ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаБелозерская башня (XVII в.) со стороны Сиверского озера
Белозерская башня (XVII в.) со стороны Сиверского озера
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСвиточная башня (1591 г.)
Свиточная башня (1591 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
3 из 3
Вид через залив Сиверского озера на Свиточную башню (XVI в.) и ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
1 из 3
Белозерская башня (XVII в.) со стороны Сиверского озера
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
2 из 3
Свиточная башня (1591 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
3 из 3
В праздники здесь пройдет программа "От Рождества до Крещения" и фестиваль "Свет Рождества". Помимо прогулок и экскурсий по территории и постоянных выставок, здесь сыграют спектакль Вологодского драматического театра, зазвучит классика в современных аранжировках.
Новгородский музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаЗимний дух из фольклорных преданий Дед Трескун получил постоянную "прописку" в Новгородском Кремле
Зимний дух из фольклорных преданий Дед Трескун получил постоянную "прописку" в Новгородском Кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаАлексеевская (Белая) башня на внешней оборонительной линии древнего Новгорода (XVI в.)
Алексеевская (Белая) башня на внешней оборонительной линии древнего Новгорода (XVI в.)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаЭлементы декора изб в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
Элементы декора изб в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
3 из 3
Зимний дух из фольклорных преданий Дед Трескун получил постоянную "прописку" в Новгородском Кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
1 из 3
Алексеевская (Белая) башня на внешней оборонительной линии древнего Новгорода (XVI в.)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
2 из 3
Элементы декора изб в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
3 из 3
Не привычный Дед Мороз, а древний зимний дух из фольклорных преданий Дед Трескун. Этого героя буквально вернули к жизни в Новгородском музее-заповеднике. Он же станет главным героем праздников в Новгородском Кремле. Музей-заповедник сегодня объединяет фактически все музеи и древние постройки старинного города и области, в том числе на Валдае и в Старой Руссе.
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаЦерковь Спаса Преображения на Нередице (1198 г.)
Церковь Спаса Преображения на Нередице (1198 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаЧугунные львы при входе в здание Присутственных мест в Новгородском Кремле (из усадьбы графа Аракчеева Грузино)
Чугунные львы при входе в здание Присутственных мест в Новгородском Кремле (из усадьбы графа Аракчеева Грузино)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедникаШатровая мельница (1920 г.) из деревни Ладощино Солецкого района в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
Шатровая мельница (1920 г.) из деревни Ладощино Солецкого района в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
3 из 3
Церковь Спаса Преображения на Нередице (1198 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
1 из 3
Чугунные львы при входе в здание Присутственных мест в Новгородском Кремле (из усадьбы графа Аракчеева Грузино)
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
2 из 3
Шатровая мельница (1920 г.) из деревни Ладощино Солецкого района в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
© Фото предоставлено пресс-службой Новгородского музея-заповедника
3 из 3
Еще одна площадка – Музей народного деревянного зодчества "Витославицы", где в начале января пройдет "Святочное Новогодье". Катания на санных упряжках, святочные обряды и народные игры, театрализованные действия со сказочными персонажами – все это позволит окунуться в мир крестьянской культуры с ее обычаями и традициями.
Музей-заповедник "Петергоф"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Парк Александрия. Готический колодец и Готическая капелла
Парк Александрия. Готический колодец и Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Нижний парк. Воронихинские колоннады
Нижний парк. Воронихинские колоннады
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Верхний сад. Фрагмент статуи "Нептун" (фонтан "Нептун"), вид на Церковный корпус
Верхний сад. Фрагмент статуи "Нептун" (фонтан "Нептун"), вид на Церковный корпус
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 3
Парк Александрия. Готический колодец и Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 3
Нижний парк. Воронихинские колоннады
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 3
Верхний сад. Фрагмент статуи "Нептун" (фонтан "Нептун"), вид на Церковный корпус
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 3
В зимние праздники ландшафты знаменитого Петергофа выглядят непривычно: нет толп туристов, четко очерчена геометрия регулярных аллей Нижнего парка, романтичные тропинки парка Александрия скрыты под снегом от глаз. Кстати, этот дворцово-парковый ансамбль, часть Петергофа, так назван в честь супруги Николая I Александры Федоровны. Именно в первой половине XIX века здесь появились постройки в готическом стиле и был сформирован пейзажный романтический парк.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Нижний парк. Львиный каскад, фрагмент колоннады
Нижний парк. Львиный каскад, фрагмент колоннады
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Парк Александрия. Готическая капелла
Парк Александрия. Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Нижний парк. Большой каскад
Нижний парк. Большой каскад
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 3
Нижний парк. Львиный каскад, фрагмент колоннады
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 3
Парк Александрия. Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 3
Нижний парк. Большой каскад
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 3
В дни новогодних каникул и даже 31 декабря и 1 января будут открыты Нижний парк, Верхний сад, парки Александрия и Ораниенбаум. Здесь можно не только наслаждаться природой и дышать свежим воздухом, но и кормить белок и птиц. Со 2 января откроются Большой Петергофский дворец, Особая кладовая, Большой Меншиковский дворец, Павильон Катальной горки и открытое хранение образцов исторической флоры в Большой Оранжерее. Для юных посетителей музей-заповедник приготовил специальные новогодние программы и мастер-классы.
Соловецкий музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаАндреевский скит XVI век. Остров Большой Заяцкий, Соловецкий архипелаг.
Андреевский скит XVI век. Остров Большой Заяцкий, Соловецкий архипелаг.
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаСоловецкая крепость. Монастырская стена XVI век, поселок Соловецкий
Соловецкая крепость. Монастырская стена XVI век, поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаСпасо-Преображенский собор. XVI век, поселок Соловецкий
Спасо-Преображенский собор. XVI век, поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
3 из 3
Андреевский скит XVI век. Остров Большой Заяцкий, Соловецкий архипелаг.
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
1 из 3
Соловецкая крепость. Монастырская стена XVI век, поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
2 из 3
Спасо-Преображенский собор. XVI век, поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
3 из 3
Не секрет, что многие художники и фотографы ищут тишины и уединения. Одно из мест, где все это можно обрести – Соловецкие острова. Зимой здесь практически безлюдно и можно доехать на снегоходе до тех мест, куда летом попасть гораздо сложнее. Можно гулять в окружении многовековых стен Соловецкой крепости, восхищаясь их величием, а замерзнув, согреться в стенах Соловецкого музея – здесь всегда открыты экспозиции.
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаЛиса в поселке Соловецкий
Лиса в поселке Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаЮжный дворик Соловецкого монастыря поселок Соловецкий
Южный дворик Соловецкого монастыря поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедникаКорожная башня Соловецкого монастыря, XVI век
Корожная башня Соловецкого монастыря, XVI век
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
3 из 3
Лиса в поселке Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
1 из 3
Южный дворик Соловецкого монастыря поселок Соловецкий
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
2 из 3
Корожная башня Соловецкого монастыря, XVI век
© Фото предоставлено пресс-службой Соловецкого музея-заповедника
3 из 3
Соловки – это про духовность и познание себя. По утрам двери храма открыты для прихожан, а о начале службы возвещают соловецкие колокола. А еще здесь можно изучать следы зайцев, лисиц и лосей. Кстати, к концу зимы на лед будут выходить, чтобы погреться, нерпы и морские зайцы (вид тюленей). И, конечно, здесь можно любоваться на северное сияние – оно случается часто в различных цветах и оттенках.
Музей-заповедник "Царское село"
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Вид на парадный плац Екатерининского дворца
Вид на парадный плац Екатерининского дворца
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
1 из 3
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Павильон "Эрмитаж" в Екатерининском парке
Павильон "Эрмитаж" в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
2 из 3
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Скрипучая беседка в Екатерининском парке
Скрипучая беседка в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
3 из 3
Вид на парадный плац Екатерининского дворца
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
1 из 3
Павильон "Эрмитаж" в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
2 из 3
Скрипучая беседка в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
3 из 3
Кататься на коньках и любоваться на знаменитый Екатерининский дворец – такое возможно только в Царском селе. На Треугольной площади заливают каток, с которого открывается прекрасный вид на творение архитектора Растрелли. Зимой по царскосельским паркам можно проехать в санях, запряженных орловскими рысаками, нужно только заранее записаться. А можно просто гулять по трем паркам – Екатерининскому, Александровскому и Баболовскому.
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Павильон "Арсенал" в Александровском парке
Павильон "Арсенал" в Александровском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
1 из 3
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Чесменская колонна на Большом пруду в Екатерининском парке
Чесменская колонна на Большом пруду в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
2 из 3
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"Крестовый мост в Александровском парке
Крестовый мост в Александровском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
3 из 3
Павильон "Арсенал" в Александровском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
1 из 3
Чесменская колонна на Большом пруду в Екатерининском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
2 из 3
Крестовый мост в Александровском парке
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью музея-заповедника "Царское Село"
3 из 3
Лучшие экспозиции музея-заповедника также открыты зимой. Это Екатерининский и Александровский дворцы, павильон "Арсенал", Ратная палата. В морозный день особую теплоту можно ощутить в легендарной Янтарной комнате.
Суздальский Кремль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаНикольская церковь Суздальского кремля – памятник деревянной архитектуры XVIII века
Никольская церковь Суздальского кремля – памятник деревянной архитектуры XVIII века
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаМузей деревянного зодчества и крестьянского быта. На переднем плане – старинный ступальный колодец
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. На переднем плане – старинный ступальный колодец
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСпасо-Евфимиев монастырь в Суздале
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
Никольская церковь Суздальского кремля – памятник деревянной архитектуры XVIII века
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. На переднем плане – старинный ступальный колодец
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
Тысячелетний город не случайно многие годы остается одним из любых мест для путешественников. Спасо-Евфимиев монастырь станет местом духовного сосредоточения: здесь традиционно будет звучать Мужской хор обители, а в первые январские дни состоится серия концертов с участием суздальского гусляра-сказителя Александра Леонова и группы "Лучина". В Музее деревянного зодчества с 4 по 7 января детям покажут вертепное представление, а в сам праздник Рождества пройдут святки.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаБогородице-Рождественский собор Суздальского кремля зимой
Богородице-Рождественский собор Суздальского кремля зимой
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаНикольская церковь кремля, где снимали фильм "Метель" по повести А.С. Пушкина
Никольская церковь кремля, где снимали фильм "Метель" по повести А.С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаИзбы и мельницы Музея деревянного зодчества в Суздале
Избы и мельницы Музея деревянного зодчества в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
Богородице-Рождественский собор Суздальского кремля зимой
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 3
Никольская церковь кремля, где снимали фильм "Метель" по повести А.С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 3
Избы и мельницы Музея деревянного зодчества в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 3
К Новому году Владимиро-Суздальский музей-заповедник открыл в Суздальском кремле две атмосферные выставки. Первая – наиболее полное собрание работ Бориса Кустодиева. Вторая – "Я есть цвет", в которой журналист и публицист Алена Долецкая выступила как куратор. Через образ цветка в искусстве она погружает зрителей в мир вечных ценностей.
Музей-заповедник "Павловск"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"Памятник Павлу I (1872 г.) перед Павловским дворцом
Памятник Павлу I (1872 г.) перед Павловским дворцом
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"Олений мост (1879 г.)на Центральном Розовопавильонном пруду в Павловском парке
Олений мост (1879 г.)на Центральном Розовопавильонном пруду в Павловском парке
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"Мельпомена, муза трагедии, 1795 г.
Мельпомена, муза трагедии, 1795 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
3 из 3
Памятник Павлу I (1872 г.) перед Павловским дворцом
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
1 из 3
Олений мост (1879 г.)на Центральном Розовопавильонном пруду в Павловском парке
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
2 из 3
Мельпомена, муза трагедии, 1795 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
3 из 3
Павел I под снегом – одна из скульптур в знаменитом парке Павловского дворца, летней резиденции этого императора. Зимой здесь непривычно тихо. Дворец открыт для посетителей, и, в отличие от летних месяцев, можно рассмотреть все в спокойной обстановке. Шедевры декоративно-прикладного искусства в парадных залах некогда были подарены владельцам Павловска европейскими монархами или же создавались по августейшему заказу лучшими императорскими фабриками России. Многочисленные роскошные подарки, представленные в постоянной экспозиции, создают во дворце атмосферу праздника, особенно в предновогодние дни.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"Павловский парк в ясную снежную погоду.
Павловский парк в ясную снежную погоду.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"Афродита Каллипига ("Прекраснобедрая"), 1780 г.
Афродита Каллипига ("Прекраснобедрая"), 1780 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
2 из 2
Павловский парк в ясную снежную погоду.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
1 из 2
Афродита Каллипига ("Прекраснобедрая"), 1780 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Павловск"
2 из 2
Павловск – прекрасное место для семейного отдыха. На заснеженных дорожках парка встречаются белки – их смело можно кормить фундуком. Для любителей лыж открыта павловская лыжня, а возница конной упряжки готов отправиться в путь по безграничным просторам парка.
Музей-заповедник "Кижи"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Вид с крыльца церкви Покрова Богородицы (1693 г.) Кижского погоста на дом крестьянина Ошевнева (1876 г.)
Вид с крыльца церкви Покрова Богородицы (1693 г.) Кижского погоста на дом крестьянина Ошевнева (1876 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Амбар Судьина из д. Липовицы (начало XX в.)
Амбар Судьина из д. Липовицы (начало XX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Во входной зоне музея-заповедника "Кижи"
Во входной зоне музея-заповедника "Кижи"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
3 из 3
Вид с крыльца церкви Покрова Богородицы (1693 г.) Кижского погоста на дом крестьянина Ошевнева (1876 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
1 из 3
Амбар Судьина из д. Липовицы (начало XX в.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
2 из 3
Во входной зоне музея-заповедника "Кижи"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
3 из 3
Знаменитые Кижи – это настоящая зимняя сказка, местные жители утверждают, что Карелия зимой особенно красива. На белоснежном фоне Онежского озера среди строгого великолепия северной природы всемирно известный Кижский архитектурный ансамбль выглядит еще более величественно и торжественно.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Ветряная мельница из деревни Вороний Остров (1921 г.)
Ветряная мельница из деревни Вороний Остров (1921 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Дом Ошевнева из деревни Ошевнево (1876 г.)
Дом Ошевнева из деревни Ошевнево (1876 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"Архитектурный ансамбль Кижского погоста
Архитектурный ансамбль Кижского погоста
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
3 из 3
Ветряная мельница из деревни Вороний Остров (1921 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
1 из 3
Дом Ошевнева из деревни Ошевнево (1876 г.)
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
2 из 3
Архитектурный ансамбль Кижского погоста
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Кижи"
3 из 3
В новогодние каникулы здесь можно будет прогуляться по главным достопримечательностям острова, подняться на самую высокую видовую точку. В дополнение к памятникам архитектуры и прекрасным видам – финские сани, народные игры, экстремальные лыжные марафоны и гонки на собачьих упряжках, ароматный чай из самовара и настоящие карельские пирожки-калитки из печи.
Псковский музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаВид на Власьевскую башню и крепостную стену (реконструкция 1960-х гг.) из Довмонтова города
Вид на Власьевскую башню и крепостную стену (реконструкция 1960-х гг.) из Довмонтова города
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаПсковский городовой стрелец на страже Псковского кремля
Псковский городовой стрелец на страже Псковского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаВысокая (Воскресенская) башня (1500 г.) Окольного города, исторический район Запсковья
Высокая (Воскресенская) башня (1500 г.) Окольного города, исторический район Запсковья
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 3
Вид на Власьевскую башню и крепостную стену (реконструкция 1960-х гг.) из Довмонтова города
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 3
Псковский городовой стрелец на страже Псковского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 3
Высокая (Воскресенская) башня (1500 г.) Окольного города, исторический район Запсковья
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 3
Псков, где фактически весь исторический центр огорожен крепостными стенами – один из красивейших древних городов. Здесь можно прогуляться по могучему Псковском кремлю, подняться на стены или башни псковской крепости, откуда отрываются прекрасные виды на город в снегу. В Поганкиных палатах, названных так по фамилии их владельца, расположена прекрасная картинная галерея. Еще одно хорошо сохранившееся место, некогда жилые палаты – ламповый Двор Постникова.
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаВид на Плоскую (1500 г.) и Высокую (Воскресенскую, 1500 г.) башни со смотровой площадки северной части Псковского кремля
Вид на Плоскую (1500 г.) и Высокую (Воскресенскую, 1500 г.) башни со смотровой площадки северной части Псковского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаВид на укрепления Окольного города и Псковский кремль с территории Запсковья
Вид на укрепления Окольного города и Псковский кремль с территории Запсковья
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедникаПлоская башня (1500 г.) и Высокая (Воскресенская, 1500 г.) башни
Плоская башня (1500 г.) и Высокая (Воскресенская, 1500 г.) башни
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 3
Вид на Плоскую (1500 г.) и Высокую (Воскресенскую, 1500 г.) башни со смотровой площадки северной части Псковского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 3
Вид на укрепления Окольного города и Псковский кремль с территории Запсковья
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 3
Плоская башня (1500 г.) и Высокая (Воскресенская, 1500 г.) башни
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 3
Специально к Новому году музей подготовил разные события и мастер-классы для детей и взрослых. Здесь будут рассказывать о традициях празднования Нового года на Руси и в советское время, покажут настоящий вертеп и даже проведут бал в кремле.