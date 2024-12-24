https://ria.ru/20241224/klinton-1991097439.html

Билла Клинтона выписали из больницы

Билла Клинтона выписали из больницы - РИА Новости, 24.12.2024

Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом, сообщает его помощник Анхель Уренья. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом, сообщает его помощник Анхель Уренья. "Президента Клинтона выписали после лечения от гриппа", - сообщил Уренья в соцсети Х. Как ранее сообщал телеканал NBC News, 78-летний экс-президент решил отправиться в больницу из-за начавшейся лихорадки. В медучреждении он провел одну ночь.

https://ria.ru/20240707/covid-19-1958098619.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, билл клинтон