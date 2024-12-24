https://ria.ru/20241224/klinton-1991097439.html
Билла Клинтона выписали из больницы
Билла Клинтона выписали из больницы - РИА Новости, 24.12.2024
Билла Клинтона выписали из больницы
Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом, сообщает его помощник Анхель Уренья. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:52:00+03:00
2024-12-24T19:52:00+03:00
2024-12-24T19:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом, сообщает его помощник Анхель Уренья. "Президента Клинтона выписали после лечения от гриппа", - сообщил Уренья в соцсети Х. Как ранее сообщал телеканал NBC News, 78-летний экс-президент решил отправиться в больницу из-за начавшейся лихорадки. В медучреждении он провел одну ночь.
https://ria.ru/20240707/covid-19-1958098619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, билл клинтон
В мире, США, Билл Клинтон
Билла Клинтона выписали из больницы
Билла Клинтона выписали из больницы после лечения от гриппа