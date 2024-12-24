https://ria.ru/20241224/grenlandiya-1990916722.html

Датские депутаты осудили слова Трампа о покупке Гренландии

Датские депутаты осудили слова Трампа о покупке Гренландии - РИА Новости, 24.12.2024

Датские депутаты осудили слова Трампа о покупке Гренландии

Датские парламентарии заявили о неприемлемости слов избранного президента США Дональда Трампа о необходимости приобрести Гренландию, назвав его высказывание... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T01:01:00+03:00

2024-12-24T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Датские парламентарии заявили о неприемлемости слов избранного президента США Дональда Трампа о необходимости приобрести Гренландию, назвав его высказывание признаком "циничной политики сверхдержавы", сообщает телерадиокомпания DR. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. "Неприемлемо, чтобы союзная страна стала мечтать о захвате контроля над датской территорией", - приводит DR слова депутата датского парламента Расмуса Ярлова. Кроме того, Ярлов называет слова будущего президента США "враждебными" по отношению к Дании и Гренландии, отмечая, что это не является примером нормальных отношений между свободными демократическими странами, к тому же союзниками. Депутат Карстен Хёнге, в свою очередь, назвал намерения Трампа "признаком грубой и циничной политики сверхдержавы". По его словам, заявление Трампа было не импульсивным, а продуманным, и это вызывает беспокойство. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп