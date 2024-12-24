https://ria.ru/20241224/elka-1991054560.html

На компост или в щепу: как утилизировать ель после новогодних праздников

Утилизация ели: куда сдать елку после новогодних праздников

На компост или в щепу: как утилизировать ель после новогодних праздников

Ежегодно после Нового года граждане нашей страны задаются вопросом: как утилизировать новогоднее дерево, которое потеряло внешний вид и свежесть. Куда сдать... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:29:00+03:00

2024-12-24T18:29:00+03:00

2024-12-24T18:29:00+03:00

общество

новый год

елка

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ежегодно после Нового года граждане нашей страны задаются вопросом: как утилизировать новогоднее дерево, которое потеряло внешний вид и свежесть. Куда сдать елку после праздников: в специальные пункты приема, использовать в качестве компоста на даче или переработать в щепу, почему не стоит выбрасывать елки в мусорные контейнеры, - в материале РИА НовостиУтилизация елиБольшинство россиян начинают избавляться от новогодних елок после православного Рождества и Старого Нового года. Чаще всего их выносят к мусорным бакам, причем, не только живые деревья. Но следует помнить, что мусор, который по размеру превышает 0,5 метра, уже считается крупногабаритным и в обычный бак на придомовой территории его выкидывать нельзя.Почему важно утилизировать елку правильноМногие считают, что ель - органический материал и выбросить ее на свалку будет правильным решением. Но никто не задумывается, что дерево в природе умирает постепенно, продуктами его разложения питаются насекомые, животные. Для того, чтобы одно дерево полностью сгнило, требуется не менее 30 лет, а объем углекислого газа, который выделяется при этом в атмосферу, равен 16 кг. Кроме того, на свалке его окружает другой мусор, который затрудняет разложение.“Хотя ель считается органическим материалом, ее захоронение на свалках замедляет разложение и способствует выделению метана и углекислого газа. Крупные елки не следует выбрасывать с обычным мусором, для них существуют специальные контейнеры. Лучшим решением будет передать ель на переработку в специализированные пункты, которые работают в городах. В Москве сбор елок продлится до конца февраля. Деревья также можно подарить зоопаркам, использовать на дачах или компостировать”, - говорит блогер Родион Трофимов.Важно помнить, что утилизация елок - это не только экологический, но и культурный аспект. Ответственное отношение к природе начинается с простых шагов. Вместо покупки живого или искусственного дерева эксперт советует использовать экологически чистые материалы или создавать временные конструкции.Кроме того, стоит обратить внимание на альтернативные способы украшения новогоднего стола и пространства.- Вместо традиционных елок можно декорировать дом с помощью веток хвойных деревьев, шишек и натуральных материалов. Это не только придаст уютную атмосферу, но и поможет сократить количество отходов. Такой подход способствует осознанию ценности природы и формирует уважение к ней, - отмечает Родион Трофимов.Как утилизировать елкуЕсть несколько способов утилизации новогодней ели, которые не только не нанесут вред экологии, но и принесут определенную пользу.“Приюты для животных принимают елки для создания укрытий, конюшни оценят хвою для подстилки, а зоопарки - для обогащения среды обитания некоторых животных, бизнесы, например, рестораны или кафе с соответствующим стилем - могут использовать елки в декоративных целях”, - объясняет блогер.КомпостированиеМаксимально приближенный к натуральному способ утилизации дерева. Ель можно закопать в огороде на даче или использовать для этого компостную яму, предварительно распилив елку на части. В результате получится хорошее удобрение для растений.Переработка в щепуЩепа - прекрасный вариант для мульчирования грядок и приствольных кругов деревьев. Ее также можно использовать для декоративного оформления дорожек. Для того, чтобы переработать дерево в щепу, необходимо специальное устройство - садовый измельчитель. Если он есть - проблема с утилизацией отслужившей ели решена.Использование для хозяйстваИмея частный дом или дачу, можно не задумываться о том, куда девать новогоднюю елку. Ствол послужит источником дров для костра или камина, хвоя хорошо удерживает влагу и спасает от вредителей, ею можно укрыть растения в саду, а еловые лапы использовать в качестве полезного для здоровья веника в бане.Если ель была приобретена к празднику в горшке, ее можно сохранить до следующего нового года, ухаживая и своевременно поливая.Сдача в пункты приема елокСпециальные пункты приема отслуживших свое новогодних елок открываются ежегодно в начале января. Например, в Москве они работают со 2 января по 25 февраля, адрес ближайшего пункта можно найти на карте. Кроме того, в столице проходит акция под названием “Елочный круговорот”: все граждане, которые принесли ель на утилизацию, могут заработать на этом баллы, выполняя задания на платформе “Город заданий”, и использовать их, пополняя карту “Тройка”, для оплаты парковки, покупки билетов в Москвариум или некоторые музеи.Платная утилизацияЕсли самостоятельно выносить и утилизировать ель нет желания, можно вызвать специальную службу. Ее сотрудники приедут, упакуют дерево так, чтобы не осыпались иголки, и вывезут на пункт переработки.Подготовка елки для утилизацииПеред тем, как приступить к утилизации, необходимо очистить ель от оставшихся мишуры, игрушек, обрывков ниток, бусин и конфетти. Затем дерево необходимо обернуть старыми газетами или простыней, перевязать веревкой или заклеить скотчем.Утилизация искусственной елкиИскусственные ели тоже не вечны и со временем теряют свой роскошный внешний вид. Но утилизировать такое дерево нельзя, так как иголки у него сделаны из полиэстера, а ствол может быть металлическим. Эти материалы не разлагаются, и переработкой их практически никто не занимается. Лучше всего подарить искусственной елке вторую жизнь: подарить нуждающимся, продать через доски объявлений или использовать ее части для украшения дома.

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https://ria.ru/20240116/utilizatsiya-1921522793.html

https://ria.ru/20231117/musornye_aktsii-1908728100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, новый год, елка