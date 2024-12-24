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"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным - РИА Новости, 24.12.2024
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08:00 24.12.2024 (обновлено: 08:07 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/abkhaziya-1990847109.html
"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным
"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным - РИА Новости, 24.12.2024
"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным
Затяжной политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. С участием Москвы проблему пока удалось решить, но напряженность сохраняется. О последних... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:00:00+03:00
2024-12-24T08:07:00+03:00
россия
абхазия
аслан бжания
адгур харазия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Затяжной политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. С участием Москвы проблему пока удалось решить, но напряженность сохраняется. О последних событиях в республике — в материале РИА Новости.Конец непростого годаС 23 декабря Россия "осуществляет гуманитарный переток электроэнергии", сообщил исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. До этого абхазы по полдня жили без света.Сейчас власти обещают электричество по 20 часов в сутки. Возможны отключения на два часа ночью и на два — днем.Но это не единственная трудность. Месяц назад оппозиция, недовольная инвестиционным соглашением с Россией, сместила Аслана Бжанию. И политический кризис продолжается.Дошло даже до убийства. В конце прошлой недели депутат Адгур Харазия застрелил другого парламентария, Вахтанга Голандзию, ранил еще одного — Кана Кварчию и скрылся. Объявили план "Перехват". Убийцу пока не задержали.Между Москвой и Тбилиси"Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране, — и власть, и оппозиция", — подчеркнул Гунба.На 15 февраля назначили президентские выборы. Бжания тоже хочет участвовать. Он ушел в отставку де-юре добровольно, и у него неплохие шансы на победу.Москва в разгар ноябрьского обострения заняла взвешенную позицию, предоставив разбираться в ситуации абхазским властям. И все в республике вроде бы согласны с тем, что альтернативы пророссийскому курсу нет.Но есть и тревожные сигналы. Когда возникли перебои с электричеством, оппозиционеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии. Там ожидаемо отказали."Мы сделали все, что могли"Как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, кризис в республике рискует затянуться. И выборы мало что изменят."Совершенно неважно, кто победит, — считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. — Когда в парламенте невозможно принять решение, когда там стреляют, нельзя наладить энергоснабжение. Обращайся хоть к Грузии, хоть к России, хоть на Марс".Москва, со своей стороны, сделала максимум, остальное — внутреннее дело Абхазии."Россия не может поставить в другом государстве счетчики. А инвестиционное соглашение они не приняли", — напомнил аналитик. И никаких признаков выхода из тупика не просматривается.Политолог Сергей Михеев объясняет все тем, что в Сухуме слишком привыкли полагаться на помощь Москвы."Это очень удобно, понятное дело, пользоваться тем, что Россия предоставляет, а взамен — так, улыбки только какие-то раздавать. С Абхазией — как и со всеми другими странами постсоветского пространства, мы их разбаловали до невозможности", — отмечает он.Что же касается инвестиционного соглашения, то к нему, уверен Михеев, придется вернуться. И в республике это прекрасно понимают.
россия
абхазия
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РИА Новости
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4.7
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россия, абхазия, аслан бжания, адгур харазия
Россия, Абхазия, Аслан Бжания, Адгур Харазия
"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным

Политолог Михеев: кризис в Абхазии могут решить только местные власти

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Затяжной политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. С участием Москвы проблему пока удалось решить, но напряженность сохраняется. О последних событиях в республике — в материале РИА Новости.

Конец непростого года

С 23 декабря Россия "осуществляет гуманитарный переток электроэнергии", сообщил исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. До этого абхазы по полдня жили без света.
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба
Сейчас власти обещают электричество по 20 часов в сутки. Возможны отключения на два часа ночью и на два — днем.
Но это не единственная трудность. Месяц назад оппозиция, недовольная инвестиционным соглашением с Россией, сместила Аслана Бжанию. И политический кризис продолжается.
Дошло даже до убийства. В конце прошлой недели депутат Адгур Харазия застрелил другого парламентария, Вахтанга Голандзию, ранил еще одного — Кана Кварчию и скрылся. Объявили план "Перехват". Убийцу пока не задержали.

Между Москвой и Тбилиси

"Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране, — и власть, и оппозиция", — подчеркнул Гунба.
На 15 февраля назначили президентские выборы. Бжания тоже хочет участвовать. Он ушел в отставку де-юре добровольно, и у него неплохие шансы на победу.
© SputnikАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik
Аслан Бжания
Москва в разгар ноябрьского обострения заняла взвешенную позицию, предоставив разбираться в ситуации абхазским властям. И все в республике вроде бы согласны с тем, что альтернативы пророссийскому курсу нет.
Но есть и тревожные сигналы. Когда возникли перебои с электричеством, оппозиционеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии. Там ожидаемо отказали.

"Мы сделали все, что могли"

Как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, кризис в республике рискует затянуться. И выборы мало что изменят.
"Совершенно неважно, кто победит, — считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. — Когда в парламенте невозможно принять решение, когда там стреляют, нельзя наладить энергоснабжение. Обращайся хоть к Грузии, хоть к России, хоть на Марс".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Москва, со своей стороны, сделала максимум, остальное — внутреннее дело Абхазии.
"Россия не может поставить в другом государстве счетчики. А инвестиционное соглашение они не приняли", — напомнил аналитик. И никаких признаков выхода из тупика не просматривается.
Политолог Сергей Михеев объясняет все тем, что в Сухуме слишком привыкли полагаться на помощь Москвы.
"Это очень удобно, понятное дело, пользоваться тем, что Россия предоставляет, а взамен — так, улыбки только какие-то раздавать. С Абхазией — как и со всеми другими странами постсоветского пространства, мы их разбаловали до невозможности", — отмечает он.
© SputnikКПП на границе России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik
КПП на границе России и Абхазии
Что же касается инвестиционного соглашения, то к нему, уверен Михеев, придется вернуться. И в республике это прекрасно понимают.
 
РоссияАбхазияАслан БжанияАдгур Харазия
 
 
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