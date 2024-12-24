https://ria.ru/20241224/abkhaziya-1990847109.html

"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным

"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным - РИА Новости, 24.12.2024

"Сделали все, что могли". Ближайший союзник России столкнулся с неизбежным

Затяжной политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. С участием Москвы проблему пока удалось решить, но напряженность сохраняется. О последних... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:00:00+03:00

2024-12-24T08:00:00+03:00

2024-12-24T08:07:00+03:00

россия

абхазия

аслан бжания

адгур харазия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Затяжной политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. С участием Москвы проблему пока удалось решить, но напряженность сохраняется. О последних событиях в республике — в материале РИА Новости.Конец непростого годаС 23 декабря Россия "осуществляет гуманитарный переток электроэнергии", сообщил исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. До этого абхазы по полдня жили без света.Сейчас власти обещают электричество по 20 часов в сутки. Возможны отключения на два часа ночью и на два — днем.Но это не единственная трудность. Месяц назад оппозиция, недовольная инвестиционным соглашением с Россией, сместила Аслана Бжанию. И политический кризис продолжается.Дошло даже до убийства. В конце прошлой недели депутат Адгур Харазия застрелил другого парламентария, Вахтанга Голандзию, ранил еще одного — Кана Кварчию и скрылся. Объявили план "Перехват". Убийцу пока не задержали.Между Москвой и Тбилиси"Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране, — и власть, и оппозиция", — подчеркнул Гунба.На 15 февраля назначили президентские выборы. Бжания тоже хочет участвовать. Он ушел в отставку де-юре добровольно, и у него неплохие шансы на победу.Москва в разгар ноябрьского обострения заняла взвешенную позицию, предоставив разбираться в ситуации абхазским властям. И все в республике вроде бы согласны с тем, что альтернативы пророссийскому курсу нет.Но есть и тревожные сигналы. Когда возникли перебои с электричеством, оппозиционеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии. Там ожидаемо отказали."Мы сделали все, что могли"Как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, кризис в республике рискует затянуться. И выборы мало что изменят."Совершенно неважно, кто победит, — считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. — Когда в парламенте невозможно принять решение, когда там стреляют, нельзя наладить энергоснабжение. Обращайся хоть к Грузии, хоть к России, хоть на Марс".Москва, со своей стороны, сделала максимум, остальное — внутреннее дело Абхазии."Россия не может поставить в другом государстве счетчики. А инвестиционное соглашение они не приняли", — напомнил аналитик. И никаких признаков выхода из тупика не просматривается.Политолог Сергей Михеев объясняет все тем, что в Сухуме слишком привыкли полагаться на помощь Москвы."Это очень удобно, понятное дело, пользоваться тем, что Россия предоставляет, а взамен — так, улыбки только какие-то раздавать. С Абхазией — как и со всеми другими странами постсоветского пространства, мы их разбаловали до невозможности", — отмечает он.Что же касается инвестиционного соглашения, то к нему, уверен Михеев, придется вернуться. И в республике это прекрасно понимают.

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, аслан бжания, адгур харазия