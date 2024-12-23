https://ria.ru/20241223/vzryv-1990807504.html
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв - РИА Новости, 23.12.2024
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв
Взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек, сообщил глава республики Хакасия Валентин РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:38:00+03:00
2024-12-23T12:38:00+03:00
2024-12-23T12:39:00+03:00
происшествия
абакан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек, сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале."Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося", - написал он.По словам главы региона, на месте сейчас работает его заместитель Юрий Курлаев. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20241222/vzryv-1990674162.html
абакан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абакан
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв, есть погибшие