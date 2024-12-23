https://ria.ru/20241223/vzryv-1990807504.html

На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв

На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв - РИА Новости, 23.12.2024

На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек, сообщил глава республики Хакасия Валентин РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:38:00+03:00

2024-12-23T12:38:00+03:00

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происшествия

абакан

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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек, сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале."Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося", - написал он.По словам главы региона, на месте сейчас работает его заместитель Юрий Курлаев. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20241222/vzryv-1990674162.html

абакан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, абакан