https://ria.ru/20241223/sayty-1990490539.html

OneБизнес создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

OneБизнес создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов - РИА Новости, 23.12.2024

OneБизнес создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

Новая возможность в сервисе OneБизнес ("ОдинБизнес", 18+) от ПАО "ВымпелКом" (сервис билайн бизнес) и АО "Альфа-Банк" позволяет перенести на сайт или в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:00:00+03:00

2024-12-23T10:00:00+03:00

2024-12-23T10:24:00+03:00

технологии

вымпелком

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая возможность в сервисе OneБизнес ("ОдинБизнес", 18+) от ПАО "ВымпелКом" (сервис билайн бизнес) и АО "Альфа-Банк" позволяет перенести на сайт или в интернет-магазин товарные каталоги из популярных социальных сетей и маркетплейсов с сохранением структуры, сообщает оператор.Для этого нужно зарегистрироваться, выбрать стиль нового сайта, после чего система с помощью искусственного интеллекта автоматически сгенерирует сайт и перенесет в него товарный каталог."Пользователи смогут всего за несколько минут самостоятельно или с помощью нейросети создать функциональный сайт, перенести в него каталог товаров из сообщества в социальной сети, сохранив его структуру. На адаптированной для мобильных устройств странице появятся не только наименования, но и фотографии с ценами в полноценной витрине. Все это позволяет сэкономить десятки часов, необходимых для создания сайта, и сотни тысяч рублей на оплату труда его разработчиков", - говорится в сообщении.Для продвижения сайта (оплачивается в рамках сервиса билайн.ПРОдвижение) доступен широкий спектр каналов, таких как интернет-реклама, эс-эм-эс и пуш-уведомления.Также всего в несколько кликов пользователи могут подключить интернет-эквайринг и сервисы доставки товаров от проверенных партнеров билайн бизнес. Встроенная система управления взаимоотношений с клиентами (CRM) автоматически представляет заказы на единой панели, где их можно обрабатывать и отслеживать статус. Гибко настраиваемые информационные панели с подробной аналитикой, встроенные инструменты А/Б-тестирования и средства коммуникаций (рассылки, чаты, и так далее) позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами и формировать для них персональные предложения на основе предпочтений."Многие предприниматели, использующие соцсети или маркетплейсы для продаж, заинтересованы в создании собственной онлайн-площадки. Однако разработка привлекательного и функционального интернет-магазина сопряжена с высокими финансовыми и временными затратами, которые не все могут себе позволить. Отвечая этому запросу, мы дополнили функционал платформы OneБизнес возможностью создания сайтов на основе данных сообщества соцсети и маркетплейсов. Теперь пользователю достаточно сформулировать основные задачи будущего сайта и выбрать его стилистику, после чего сервис сгенерирует уникальный сайт и корректно перенесет в него каталог продуктов сообщества," - комментирует директор департамента продуктовой трансформации билайн бизнес Наталья Стуковенко.Узнать подробнее и ознакомиться с сервисом можно по ссылке.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid:F7NfYUJCUneP5VChnfBq.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, вымпелком, билайн