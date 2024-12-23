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Сахалинский депутат извинился за скандал в самолете - РИА Новости, 23.12.2024
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12:17 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/deputat-1990801104.html
Сахалинский депутат извинился за скандал в самолете
Сахалинский депутат извинился за скандал в самолете - РИА Новости, 23.12.2024
Сахалинский депутат извинился за скандал в самолете
Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев, которого в субботу высадили с рейса Москва – Южно-Сахалинск, в своем Telegram-канале принес извинения... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:17:00+03:00
2024-12-23T12:17:00+03:00
происшествия
москва
южно-сахалинск
единая россия
сахалинская областная дума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев, которого в субботу высадили с рейса Москва – Южно-Сахалинск, в своем Telegram-канале принес извинения пассажирам и экипажу самолета. СМИ сообщали, что вылет данного рейса был задержан на 40 минут. Причиной стал скандал, устроенный сахалинским парламентарием из-за места в самолете с соседями, а затем - с бортпроводниками, которые пытались разрешить конфликт. В результате полицейским пришлось вывести Понажева из самолета. "В минувшие выходные на борту самолета произошла конфликтная ситуация с моим участием. Целиком и полностью признаю свою вину. Я находился в стрессовом состоянии, был сильно уставшим, но это никак меня не оправдывает. Приношу извинения пассажирам и экипажу воздушного судна", – написал в понедельник депутат. По информации сахалинского отделения "Единой России", Понажев является членом данной партии. "Решением президиума регионального политсовета на основании личного заявления принято решение о приостановке его членства в партии до проведения внутренней проверки всех обстоятельств инцидента. Также вся ситуация будет разобрана партийными руководящими органами и будет принято справедливое решение", - говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20241221/samolet-1990614186.html
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происшествия, москва, южно-сахалинск, единая россия, сахалинская областная дума
Происшествия, Москва, Южно-Сахалинск, Единая Россия, Сахалинская областная Дума
Сахалинский депутат извинился за скандал в самолете

Сахалинский депутат Понажев, которого высадили из самолета, извинился за скандал

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВывеска "Единая Россия"
Вывеска Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев, которого в субботу высадили с рейса Москва – Южно-Сахалинск, в своем Telegram-канале принес извинения пассажирам и экипажу самолета.
СМИ сообщали, что вылет данного рейса был задержан на 40 минут. Причиной стал скандал, устроенный сахалинским парламентарием из-за места в самолете с соседями, а затем - с бортпроводниками, которые пытались разрешить конфликт. В результате полицейским пришлось вывести Понажева из самолета.
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"В минувшие выходные на борту самолета произошла конфликтная ситуация с моим участием. Целиком и полностью признаю свою вину. Я находился в стрессовом состоянии, был сильно уставшим, но это никак меня не оправдывает. Приношу извинения пассажирам и экипажу воздушного судна", – написал в понедельник депутат.
По информации сахалинского отделения "Единой России", Понажев является членом данной партии.
"Решением президиума регионального политсовета на основании личного заявления принято решение о приостановке его членства в партии до проведения внутренней проверки всех обстоятельств инцидента. Также вся ситуация будет разобрана партийными руководящими органами и будет принято справедливое решение", - говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома партии "Единая Россия".
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